Отец двоих детей спас мальчика, упавшего с пятого этажа

«Я ничего особенного не сделал…»

Тот четверг на прошлой неделе 36-летний чебоксарец Вениамин Егоров помнит по минутам. Около девяти вечера после работы он зашел в магазин, а на обратном пути в распахнутом окне девятиэтажного общежития по проспекту Мира увидел ребенка… В темноте малыша в светящемся окне пятого этажа было хорошо видно: сначала он стоял на подоконнике, а когда присел и начал переворачиваться на живот, мужчина в мгновение кинулся под окна. Если бы не этот неравнодушный случайный прохожий — быть бы большой беде…

Когда Вениамин подбежал к дому, мальчик уже свисал с железного карниза. Секунда — и ребенок сорвался. К счастью, мужчина успел подставить руки — это смягчило удар от падения и спасло ребенку жизнь. Прикрыв мальчика собой, он уберег его от падения на бетонную отмостку вокруг дома и кусок ржавой железной трубы. А дальше — звонок по номеру 112, на место сразу же прибыли экипаж ДПС, реанимация. «Я в тот момент ни о чем не думал — увидел и сразу побежал», — рассказал Вениамин Егоров корреспонденту «СЧ» о тех секундах.

Спасенным оказался мальчик 2016 года рождения. Его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. В пятницу в Минздраве республики сообщили, что ребенка перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. О том, как чувствует себя мальчик, на следующий день поинтересовался и Вениамин Егоров, позвонив в больницу. Однако там, сославшись на то, что мужчина — не близкий родственник, сообщать какую-либо информацию о маленьком пациенте отказались и положили трубку. О всех новостях о нем он узнает из интернета. По словам мужчины, сам он не пострадал — «в помощи медиков не нуждаюсь».

По иронии судьбы мальчика, которого спас Вениамин Егоров, зовут так же, как и его собственного маленького сынишку. Ни родители, ни родственники спасенного им малыша, тем не менее, пока на связь с чебоксарцем не вышли — никто ему ни звонил и не пытался разыскать, хоть и живет он по соседству с домом, в котором произошла трагедия. В такой ситуации, думается, любая мать и любой отец должны быть, по меньшей мере, благодарны…

Отец двоих детей Вениамин Егоров сказал корреспонденту «СЧ», что каждый, оказавшись в тот вечер на его месте, поступил бы так же, а свой поступок не считает каким-то геройством. «Любой среагировал бы так же. Я ничего особенного не сделал. Так получилось», — был лаконичен Вениамин. О себе, впрочем, он тоже не стал ничего рассказывать, отметив лишь, что женат, работает в сфере торговли. За последние несколько дней его телефон разрывается от звонков журналистов, но он не спешит «попасть в телевизор». Вот и от своего фото в нашей газете тоже отказался.

Между тем, как позже стало известно, в комнате общежития, из окон которого выпал мальчик, в тот момент находился еще один ребенок — его 4-летний братик. По данным МВД по Чувашии, дети находились взаперти в поздний час совершенно одни. Внутрь жилища спасатели попали с помощью альпснаряжения через верхний этаж. Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, врио министра внутренних дел полковник полиции Алексей Веселовский поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств случившегося и условий, в которых содержались дети.

В отношении 27-летней матери детей, которая в момент происшествия находилась в гостях вместе со своим гражданским мужем, составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, по результатам проведенной проверки против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).