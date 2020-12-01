Олег Николаев: Надо дойти до людей и спросить, чего они хотят»

Идея провести интервью в «губернаторском» кабинете нам, газетчикам, не понравилась сразу. Во-первых, это очень протокольное место, вокруг которого всегда много помощников с «ценными указаниями», во-вторых, как правило, оно еще и очень пафосно-деловое, и выйти на откровенный разговор здесь, думали мы, будет очень сложно. К тому же главредов республиканских газет в кабинет ранее не пускали. Одним словом, все шло в разрез с задуманным. Однако, к удивлению нашей фото– и видеогруппы, на главном этаже Дома правительства царила спокойная рабочая обстановка, а встречающиеся в коридорах люди вежливо улыбались и здоровались, а не создавали иллюзию клуба избранных и достойнейших. Если бы не охрана, то можно было подумать, что мы ошиблись кнопками лифта.

Нас предупредили, что Олег Алексеевич задержится — как и предполагалось, разговор со строителями вышел за рамки установленного регламента. Но журналисты не переживали. Наоборот, у нас появилось больше времени для установки камер, выбора мест фотосъемки, настройки микрофонов и внесения последних штрихов в заготовленные вопросы. В приемной Главы мы себя чувствовали комфортно.

Волнение перед интервью окончательно улетучилось, когда вошел Олег Алексеевич, поздоровался с каждым лично и пригласил всех к себе в кабинет. «У меня всегда настроение хорошее», — заметил Глава и предложил приступить к разговору.

— Олег Алексеевич, добрый день. Спасибо, что вы нашли в своем плотном графике время для встречи с «Советской Чувашией». Мы с вами встречались в марте, за это время произошло много событий. Предлагаю сразу перейти к насущному вопросу. Вы, как Глава региона, должны отслеживать ситуацию с коронавирусом, и действительно республика своевременно и четко отрабатывает задачи по борьбе с ним. С другой стороны, вы всегда отмечали, что очень хорошо понимаете малое и среднее предпринимательство. Но от противоэпидемических мер именно они сейчас очень сильно страдают. Где для республики «золотая середина» между поддержкой предпринимательства, которое, конечно же, должно развиваться, и мерами противодействия коронавирусу?

— Вы задали правильный вопрос. Тема противодействия новой коронавирусной инфекции — очень многофакторный процесс, и здесь нужно учитывать не только ограничения, которые призваны прежде всего сберечь жизни и здоровье людей, но и невозможность осуществлять свою деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства. Есть еще и много других моментов, таких как оказание своевременной и полноценной медицинской помощи всем категориям больных. Это сердечно-сосудистые болезни, органы дыхания… Люди, которые страдают этими заболеваниями хронически, требуют не меньшего внимания. Но возвращаясь к вопросу баланса интересов малого и среднего бизнеса и мер ограничения, здесь, конечно, всегда приоритет отдается устранению тех опасностей и угроз, которые носят более масштабный характер.

Во-первых, очевидно — если произвольное течение обстоятельств может привести к росту числа заболевших до неконтролируемых масштабов, то этот рост нужно прерывать. И приходится принимать такие решения, даже если это отражается на работе субъектов хозяйственной деятельности.

Во-вторых, я и сам начинал свою трудовую деятельность как предприниматель и прекрасно осознаю сложности ведения бизнеса. Особенно те сложности, которые связаны с невозможностью вести привычную деятельность. Но, с другой стороны, никто не отменял социальную ответственность. Предприниматель помимо извлечения прибыли всегда обязан думать о благополучии людей, которые пользуются его услугами, ну и, конечно, о тех людях, которые находятся вокруг.

На мой взгляд, нам удалось найти этот баланс и, наверное, сделать это лучше, чем получилось у других регионов.

Это выражается в доходах, которые поступают в бюджет, — если мы с вами посмотрим на валовой региональный продукт, мы увидим, что доходы не очень сильно снизились. Да, они ниже, чем плановые показатели, да, мы намного больше средств потратили на здравоохранение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность людей. Но при этом ограничения, которые были введены, позволяли осуществлять свою деятельность крупнейшим предприятиям Чувашской Республики, многим субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают в цепочке с другими промышленными предприятиями либо сами осуществляют производственную деятельность, занимаются сельскохозяйственным производством, работают в других отраслях.

Самыми ущемленными оказались те бизнесы, которые связаны с детским досугом: это детские игровые центры, это люди, которые ведут свою деятельность в торговых центрах. Мы достаточно долго держали их закрытыми. Ну и, конечно, серьезно пострадал туристический бизнес — это места размещения туристов и все связанные с ними услуги. Сильно пострадал в целом потребительский рынок, сфера питания.

Учитывая все это, мы постарались максимально поддержать направления деятельности, которые понесли потери. Принимая бюджет следующего года, мы, во-первых, продлили все льготы предпринимателям, во-вторых, снизили ставки по налогам, в том числе налогу на имущество, и продлили срок их восстановления до пяти лет. Мы увеличили поддержку малого и среднего предпринимательства, связанную с увеличением финансовых возможностей Агентства поддержки малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда, с одной стороны, а с другой — с резким упрощением порядка получения финансовой помощи. Минимальное количество документов, минимальное количество требований, минимальный процент обеспечения при получении кредитов в структурах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Наша задача сейчас — отследить, как будет развиваться ситуация, и сделать так, чтобы бизнесу было не просто удобно, но и выгодно дальше развиваться. Поэтому мы постоянно находимся в контакте с бизнесменами, обсуждаем все принимаемые решения и, конечно же, будем корректировать их в случае необходимости.

— Наше предприятие, кстати, воспользовалось этой поддержкой одним из первых. Без поддержки нам было бы, конечно, трудно. Эти деньги нам очень помогли.

— Могу даже назвать несколько цифр. Если взять в целом, разными мерами поддержки за все время пандемии воспользовались 28 с половиной тысяч субъектов хозяйственной деятельности. Из них мерами финансовой поддержки воспользовались более 23 тысяч. Остальные получили различные налоговые льготы либо рассрочки арендных платежей, освобождение от них.

— Вы уже коснулись темы бюджета. Сильно ли повлияет на бюджет следующего года ситуация с пандемией или нам все-таки удастся его сохранить как бюджет развития инфраструктуры, каким вы его заявили с самого начала, и как предусматривает программа социально-экономического развития республики?

— Мне кажется, это видно невооруженным глазом. Проект бюджета на следующий плановый период — это бюджет развития, причем бюджет наступательного развития, несмотря на достаточно сложный год. Во-первых, в нем сохранены все формы поддержки, как для бизнеса, так и для граждан, которые были в этом году реализованы и запущены. Формы поддержки планируются для тех, кто содержит крупный рогатый скот в сельской местности и занимается производством молока, чтобы обеспечивать свою семью. Около 38 тысяч домохозяйств, которые получили поддержку в этом году, могут рассчитывать на аналогичную помощь и в следующем году.

Вот направления, которые были запущены по развитию сельскохозяйственного производства: покупка оборудования, строительство комбикормовых заводов, строительство ферм для крупного рогатого скота. Формы поддержки, направленные на развитие производственного потенциала с использованием элитных семян и новых технологий. Будет добавлена в следующем году — мы на это предусмотрели 120 млн рублей — и поддержка более глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Мы перед собой ставим задачу, чтобы в сельской местности более активно начали развиваться производственные площадки. Это сразу даст нам эффект по нескольким направлениям: первое — новые рабочие места на селе, второе — более глубокая переработка производимой продукции. И соответственно добавочная стоимость означает более высокий доход. Это возможность для людей, которые производят сырье для продуктов питания, планировать их производство и дальше. Либо начать это делать в зависимости от того, какое производство развивается на той или иной территории.

Из этого вытекает продолжение программ, которые в этом году действовали в части создания комфортной среды обитания. Это дворовые территории, тротуары, реконструкция и ремонт объектов социально-культурной сферы. Мы планируем в течение пяти лет обновить все объекты социально-культурной сферы. Соответствующая работа сегодня идет полным ходом, причем работа будет проходить комплексно. Например, капитальный ремонт должен сопровождаться благоустройством прилегающей территории.

— То есть будет введен некий стандарт?

— Да, будет введен единый стандарт. И тем самым мы, с одной стороны, облагораживаем в соответствии с современными стандартами нашу среду обитания, а с другой — задаем тренды для малого и среднего бизнеса, в каком направлении им развиваться. В частности, когда речь идет о благоустройстве территорий, мне говорят спасибо питомники, которые тоже входят в категорию малого и среднего бизнеса. Они понимают, какие растения им нужно сажать и выращивать в течение пяти лет, чтобы потом высадить их при благоустройстве на территориях наших муниципальных образований.

— Всем будут известны правила игры…

— Совершенно верно! Это известный подход, когда за счет реализации государственных программ задается четкая картина, четкий образ того, в каком направлении мы движемся. Поэтому бизнесмен, предприниматель видит, что будет востребовано и в каком количестве. Таким образом мы будем планировать свою деятельность: развивать как действующее производство, так и новые начинания.

— Получается, пандемия пандемией, но средства на развитие заложены в бюджете, и он будет исполняться?

— Да, мы себе наметили программы, о которых я вам рассказал, но мы, конечно же, запланировали и резервы, чтобы бороться с пандемией. Мы понимаем, что проблемы с новой коронавирусной инфекцией не закончились. Кроме того, есть и другие инфекционные заболевания, которые сезонно активизируются. Поэтому мы планируем строительство и инфекционной больницы, и новой республиканской больницы. Сначала надо как можно быстрее построить инфекционную больницу, чтобы мы могли лечить там людей не только с коронавирусом, но и с другими инфекционными заболеваниями. А для того, чтобы полноценно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, нам нужна новая республиканская больница. Та, что есть на сегодняшний день, слишком старая, для того чтобы там применять новые технологии, даже чисто физически — стены не выдерживают…

Отмечу, все задачи сбалансированы, просчитаны, и мы очень долго и трепетно прорабатывали с коллегами из разных министерств каждую цифру. И те оптимизационные процессы, которые мы запустили в этом году по реорганизации органов управления, тоже дают колоссальный эффект. Если мы заглянем в бюджет Чувашской Республики, то увидим колоссальную экономию по статье общегосударственные расходы — почти 464 миллиона рублей. Эти деньги мы тут же направляем на развитие.

— В прошлую нашу встречу, в марте, вы назвали качества, какими должны обладать работники органов самоуправления. Может это и некорректный вопрос, но тех людей, которые стали сейчас во главе администраций городов и районов, можно назвать вашей командой, которая сформирована на местах?

— Я думаю, да, конечно же. Не просто можно, нужно называть командой. Надо учесть, что достаточно большое количество руководителей муниципалитетов — почти половина из всех глав районных и городских администраций — у нас поменялись летом, до избирательной кампании, еще несколько замен было после. Произошло очень существенное кадровое обновление, и эти люди уже совершенно по-другому смотрят на происходящее. Отмечу, сейчас мы будем активно выстраивать стандарты деятельности органов местного самоуправления. И если уходящий год был посвящен, прежде всего, реорганизации и оптимизации деятельности в целом Кабинета министров Чувашии, то сейчас — очередь местных властей.

В целом мы свою работу выстраиваем по принципу «Век живи, век учись». Учатся министры, учатся сотрудники органов исполнительной власти, и аналогичный подход мы применим к органам местного самоуправления. Мы призываем представителей местных властей активно вовлекать в работу население своих территорий. В пример можно привести Мариинский Посад — проект, который призван полностью изменить облик города в рамках программы развития малых городов и исторических поселений, здесь начали реализовывать с обсуждения с населением… Что должно быть, где, каким образом изменится то или иное место…

Этот подход, замечу, реализуют и органы государственной власти. В частности, Министерство физической культуры и спорта недавно провело обсуждение по развитию двух своих подведомственных учреждений — «Росинка» и «Белые камни». Практику такую применяют в Чебоксарах — в конце ноября здесь прошли общественные слушания по реконструкции залива, исторической части города.

В ближайшее время аналогичное обсуждение состоится в городе Козловке. Здесь мы планируем проводить очень серьезные преобразования, и, соответственно, тоже будем начинать с такого подхода. Но если в Мариинский Посад в основном выезжали руководители органов исполнительной власти, то в Козловку мы планируем пригласить всех глав городских и районных администраций, чтобы они посмотрели, как все должно быть организовано и впоследствии применяли этот метод на своей территории.

Зачастую руководители, сидя в кабинетах, пытаются думать, что нужно людям. Надо сделать проще — не тратить время зря, не сидеть и размышлять, а дойти до людей и спросить, чего они хотят по реализации конкретного проекта, учесть все моменты и нюансы, услышанные в ходе диалога. Благодаря такому подходу достигается несколько вещей. Во-первых, средства бюджета будут направлены по целевому, необходимому для населения направлению. Во вторых, не менее, а может и более важно, что нам удается вовлечь людей в процессы преобразования, они будут дорожить результатом и сами участвовать в реализации того или иного проекта.

— Работу региональных властей оценивают не только по решению оперативных задач, по тому, насколько успешно они борются с коронавирусом. Есть и другие, стратегические региональные «маячки» — а именно выполнение национальных проектов. Я знаю, что здесь по ряду направлений мы на передовых позициях, но наверняка есть моменты, где нужно подтянуться…

— Да, на самом деле национальные проекты и национальные идеи для нас являются главным ориентиром. И для того, чтобы здесь действовать организованно и слаженно, в этом году тоже было сделано очень многое. Во-первых, был создан специальный информационный ресурс, на котором отражаются все этапы реализации национальных проектов. То есть любой человек может зайти, посмотреть, на какой территории и какое мероприятие осуществляется в рамках того или иного нацпроекта. Ресурс этот и для республиканских властей полезен — чтобы «вбить» в него информацию, необходимо ее собрать, обобщить, проанализировать… Таким образом автоматически мы сами сразу видим, на какой стадии находимся в реализации того или иного проекта. Второе — у нас есть Совет по стратегическим проектам и ежемесячно мы собираемся, анализируем ход реализации нацпроектов. И, конечно же, вырабатываем конкретные меры по нивелированию каких-то пробелов и недостатков.

Вы правильно отметили, есть проекты, где у нас идет невыполнение целевых показателей — это, прежде всего, национальный проект «Демография». Но надо понимать, что демографический процесс достаточно сложен, и за короткое время кардинально изменить положение дел невозможно. Чтобы в последующем у нас демографическая ситуация в целом улучшалась, уже в этом году мы запустили очень много направлений.

Опять же, когда мы говорим о том или ином национальном проекте, надо исходить из того, что все они взаимосвязаны. Когда мы говорим о демографии, это прежде всего комфортные условия жизни, которые включают массу факторов — здравоохранение, образование, дороги, качественную питьевую воду, жилье, обеспеченность рабочими местами, достойную заработную плату. Чтобы достичь последних двух показателей, мы — и об этом уже не раз говорилось — будем очень активно поддерживать развитие новых производств и создание новых рабочих мест, прежде всего в сельской местности. И если все эти направления будут реализованы, если люди будут замечать изменения условий жизни, это автоматически придаст им уверенности в завтрашнем дне. Тогда и демографическая ситуация будет меняться в положительном ключе.

— Можно так сказать, что нацпроект «Демография» — это некий индикатор реализации всех остальных проектов?

— Совершенно верно. На самом деле демография, уровень доходов и ряд других показателей являются своего рода индикаторами в целом работы органов исполнительной власти Чувашской Республики. Главная цель — чтобы гражданин чувствовал себя комфортно, был уверен в завтрашнем дне. И поэтому наша стратегия деятельности, наши планы, они все взаимоувязаны с потребностями человека. Если вы помните, в ходе состоявшегося на площадке Госсовета обсуждения Стратегии развития республики до 2035 года министр экономического развития, заместитель председателя Кабинета министров Дмитрий Краснов подчеркнул, что вся деятельность правительства, вся Стратегия развития направлена на человека — с тем, чтобы с одной стороны удовлетворить его потребности, а с другой мотивировать на дальнейшее развитие.

— Ваш коллега, губернатор Рязанской области Николай Любимов, в одном из интервью заявил: «Быть губернатором не так привлекательно, как многим кажется». Год у нас трудный, сравнивать с первыми годами других губернаторов не совсем корректно, но согласитесь ли вы с рязанским коллегой?

— Я соглашусь с ним, но соглашусь даже в более широком плане. Мне кажется, что вообще любая работа имеет свою специфику. Молодежь зачастую думает, что быть руководителем — это очень легко и просто, даже у меня дети, особенно младшие, говорят, что у папы работа просто «посидеть за компьютером, пойти на совещание и почитать бумаги».

Но если по взрослому ответить на этот вопрос… Главная задача руководителя — принимать ежеминутные, ежесекундные решения. А непринятые решения могут привести к серьезным последствиям. Есть такое понятие как ресурсы, они бывают разного значения и характера. Когда руководитель не принимает решение, то упускается очень важный ресурс, который не возобновляется, — время. Оно может быть потрачено впустую, а потерянное время уже никак не вернешь. В медицине часто говорят «золотой час» — это когда начинает проявляться симптоматика, и пациенту важно оказать медицинскую помощь. Очень важно, чтобы в течении часа помощь быстро оказывалась на местах, и тогда человек преодолеет болезнь без последствий.

Чтобы решить главную задачу, руководитель должен находиться на пике информационной волны. Информации сейчас очень много, и ее нужно анализировать. Обработав ее, надо сразу принимать решение и запускать процесс реализации. Сложно или легко, но результат получается в конкретных делах.

Президент России дал полномочия руководителям всех регионов самостоятельно принимать решения, исходя из текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. Было сложно найти баланс, но мы приняли принципиальное решение дать возможность работать всем хозяйственным субъектам — чтобы не допустить резкого спада экономики. При этом настойчиво просили соблюдать все меры безопасности, контролировали, приходилось даже наказывать. Получается, что, с одной стороны, очень важно доверять, а с другой — сотрудничать, но в тоже время — добиваться исполнения достигнутых договоренностей.

К любой работе нужно относиться с душой. Мне часто молодые люди задают вопрос: «Вам нравится ваша работа?» Я всегда отвечаю — за свою жизнь я занимался очень разными видами деятельности и перестал исходить из того, что работа мне должна нравиться, главное — это результат моей деятельности. Если итог того, что я сделал, полезен для общества и будет приносить людям удовлетворение, то я радуюсь. Внутренняя радость и удовлетворенность дает еще больше сил двигаться по этому пути.

— Вам в этом году часто говорили «спасибо»? В чем это проявляется? Какая благодарность от души вам запомнилась больше всего?

— Мне нравится, когда говорят «спасибо» в действии. Я вижу горящие глаза и огромное желание работать у членов Кабинета министров. Это главное «спасибо», которое не надо высказывать, потому что его видно невооруженным глазом. Депутаты Государственной Думы, с которыми мы сегодня обсуждали развитие строительной отрасли Чувашии, говорят о том, что им приятно разговаривать с министрами, потому что они заинтересованно рассуждают о важных вещах.

— Повлияла ли пандемия на вас и вашу семью? Может, условно, путешествовали или отдыхали в кафе на выходных, а теперь пришлось отказаться от таких вещей?

— Конечно, как и все люди, мы тоже от многих вещей отказались. От кратковременных поездок, которые можно было бы совершить за немногочисленные выходные. Минимизировали контакты не только с друзьями, но и с родственниками. Очевидно, что есть опасность самим заболеть, но мы с супругой больше переживаем не за себя, а за других, так как у нас в семье есть родственники разного возраста, в том числе и с хроническими заболеваниями. Ввиду того, что мы много контактируем с людьми по роду своей деятельности, то можно не уследить, где и какой контакт случился, не хочется стать даже случайно источником заболевания для родственников. Привычные в обыденной ситуации вещи поменялись, и это неизбежно для каждого человека во всем мире в такой сложный год.

— Как вы будете праздновать Новый год? Может, у вас в семье есть какие-то традиции?

— Главная традиция — Новый год в кругу семьи. Когда я работал в Государственной Думе, а не секрет, что у депутатов есть возможность определенное количество дней использовать для отдыха по льготным ценам, в Администрации Президента России можно было получить путевку. И я предлагал семье встретить Новый год около моря, но семья единогласно решила, что будем отдыхать на родине, в Чебоксарах. Часто к нам приходили гости, но в этом году, конечно, их будет минимальное количество. Я живу в частном доме, у меня есть своя баня, всегда сам ее топлю и очень люблю этим заниматься. Ведь я родился и вырос в деревне.

Беседовал Владимир Васильев

Фото Олега Мальцева

Олег Николаев начинал свою трудовую деятельность как предприниматель и прекрасно осознает сложности ведения бизнеса.