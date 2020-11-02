Спасение на Волге и вдохновение в Венгрии. История республики на страницах «СЧ»

35 лет назад

26 ноября 1985 года

На соединении проспекта Ленина и улицы К. Маркса поднялся новый корпус Чебоксарского электроаппаратного завода — релейный.

«Коллектив предприятия получил 16,5 тысячи квадратных метров дополнительных производственных площадей, на которых ежегодно будет выпускаться продукция на 12,6 миллиона рублей. Кроме того, здесь разместилась столовая на 155 мест.

Сдача релейного корпуса была запланирована на конец декабря. Но коллективы генподрядного стройтреста № 1, субподрядных организаций и заказчика, взвесив свои возможности, взяли обязательство ввести объект к годовщине Великого Октября, на два месяца раньше запланированного срока. Инициатива эта была одобрена Чувашским обкомом КПСС.

С этого времени строительство пошло по ускоренному графику. Все заинтересованные стороны под руководством штаба стройки вели дела на объекте с большим напряжением сил и слово свое сдержали. В канун праздника электроаппаратчики справили новоселье, заработали технологические линии и уже выпущена продукция, столь необходимая народному хозяйству.

П. Галочкин».

На снимке: новый корпус электроаппаратного завода. Фото Б. Иванова.

65 лет назад

27 ноября 1955 года

Приближается зима, Волга покрывается льдом. В ее плен попадают иногда речные суда. Тогда им на помощь спешат ледоколы.

«Самоходная баржа, которую ожидали в Чебоксарах, до ледохода не пришла. По селектору сообщили, что накануне ее видели возле Юрино, но где она теперь — неизвестно.

На поиски застрявшего судна с Чебоксарского аэродрома вылетел самолет. Летчик С. Воробьев обнаружил баржу близ Ильинки, затертую льдами. На выручку самоходки вышел теплоход ледокольного типа «Ураган». Он помог барже выбраться на середину русла, и она благополучно приплыла к месту назначения.

Позавчера близ Козьмодемьянска, на перекате, неожиданно остановившийся ледоход сдавил грузовой теплоход «Архангельск». Положение создалось критическое, теплоходу угрожала серьезная опасность. На спасение «Архангельска» из Казани, разбивая огромные льдины, вышел ледокол «Санников». К месту происшествия в это время подошли еще два ледокола, направлявшиеся в низовья, — «Алтай» и «Спендиаров». Три мощных корабля разбили весь лед на перекате и провели «Архангельск» на зимовку в затон имени Бутякова».

20 лет назад

23 ноября 2000 года

Народный художник Чувашии Праски Витти вернулся из дальних странствий — из венгерского города Кечкемет, где проходил ежегодный симпозиум эмальеров. Он поделился с корреспондентом газеты своими впечатлениями.

«Жил я в отдельной мастерской, где имеется изолированная спальня. Вставал в пять утра и нырял в бассейн, затем до глубокой ночи, не отвлекаясь ни на какие мелочи жизни, писал и писал. На тему «Язычество и христианство» успел создать 30 работ».

Далее художник поведал, что венгры выпускают замечательную эмаль, а статус стипендиата давал ему возможность пользоваться всеми материалами без оплаты. Мастер полагал, что годы делают свое дело и он мало-помалу начал сдавать позиции. А тут на него нашло такое вдохновение, что он едва узнавал себя. Может быть, виной тому — легкое виноградное вино, которое в Европе дешевле пива. «Колдуя» над медными листами, художник поглощал этот напиток в неимоверных количествах. И его несло по волнам вдохновения.

Венгры, австрийцы и прочие европейцы с удивительным трепетом относятся к прошлому. Язычество они называют шаманизмом. И то, что Виталий Петрович оперировал не книжными понятиями, а осколками реального язычества, у них вызывало чувство подлинного восторга.

В. Алексин»

29 ноября 2000 года

В юбилейный для Новочебоксарска год на площади Победы установили стелу со словами из популярной песни 1960-х годов.

«Представляет она собой остов из металлических труб разной высоты, что символизирует стремление вперед и ввысь. Рядом с песенной строчкой изображена гитара — спутник молодости и романтики. На постаменте надпись: «Первостроителям Новочебоксарска посвящается». По случаю открытия стелы состоялся торжественный митинг, на который пришли ветераны-строители, воздвигавшие ГЭС, химкомбинат, а также другие объекты и жилые дома города. Среди участников торжества был и Герой Социалистического Труда А. Алексеев, возводивший город (на снимке справа)».

Фото С. Игнатьева.