«Мы победили Волгу!» и радуга наоборот. История республики на страницах «СЧ»

40 лет назад

16 ноября 1980 года

В ночь с 14 на 15 ноября, в 2 часа 10 минут, завершилось перекрытие Волги на месте будущей Чебоксарской ГЭС. Корреспонденты В. Арсюхин и П. Кольцов рассказали о том, как это было.

«Развертывается на глазах картина решающего штурма. Бесконечен поток самосвалов, доставляющих к кромке прорана так необходимый сейчас груз: камень и бетонные, четких геометрических очертаний, тетраэдры и кубы. Одна такая бетонная глыбина тянет тонн на десять. Но даже эти махины сносит порой бурный поток. Выручает, как всегда, смекалка: стали связывать их по две-три вместе — прочнейшими металлическими прутьями, цепями.

И вот этот внушительный груз обрушивается в воду. Освободившись, могучий КамАЗ или КрАЗ быстро уходит. Его место занимает другая машина, а на левой дамбе — часто и сразу две. <…>

Время — за полночь. Трудно достаются самые последние метры! Кажется, крохотным стал проран, перешагнуть можно, но сколько с ним хлопот! Рвется вода, рвется с неистовой силой. Никак не хочет Волга отказаться от привычного русла…

Решают уже не часы, а минуты. Летят на дно глыбы с выведенными на боках надписями: «Мы покорили тебя, Волга!»

Да, Волга уступила. Это стало окончательно ясно, когда последние бетонные глыбы не ушли под воду, а остались лежать на поверхности почти по всему прорану. На эти глыбы и обрушили с обеих сторон — правой и левой — поток камней бульдозеры.

Многократное «Ура!», возгласы ликования. Мелькают кумачовые полотнища, взвиваются в ночное небо разноцветным дождем ракеты. Вспыхнули ярко-красные факелы. Басовито гудит сиреной богатырь — озерный толкач, вторят ему стоящие у дамбы другие суда. Люди бегут по дамбе, только что соединившей два волжских берега. Объятия. Приветственные возгласы. Горячие, от души поздравления. Качают тех, кто отличился особо — уважаемых ветеранов и совсем еще юных строителей. «Спасибо, друзья! — кричат восторженно люди. — Спасибо, дорогие!» Водители и машинисты вскакивают на гусеницы и кабины. Бросают вверх шапки, машут руками. «Победили! Мы победили Волгу!»

На снимке: еще один, завершающий натиск… Фото В. Шемарова.

25 лет назад

17 ноября 1995 года

В чебоксарском роддоме № 2 появился сильно «переношенный» младенец. Откуда он там взялся, никто не заметил.

«Возможно, свернул не в тот переулок (живет неподалеку), перепутал собственную спальню с роддомовской прачечной, где и завалился спать на казенном белье. Зам. главврача попыталась выдворить постороннего из специфического лечебного учреждения. А тот — по роду занятий зам. директора крупного чебоксарского магазина — спьяну, видимо, принял медиков в белых халатах за подчиненных продавцов. И начал наводить порядок. Куролесил по всему роддому — влетел в кухню, в ординаторскую, в родильный блок (медики ахнули: «У нас же тут стерильность!») Вконец потеряв ориентацию, вместо двери пытался выйти в окно. Перепугавшийся женский персонал не мог самостоятельно справиться с тридцатитрехлетним «младенцем», пришлось вызвать в роддом милицию».

20 ноября 1995 года

Елена Сергеевна Юманова, жительница Комсомольского района, — загадка для студентов-медиков. Они подолгу не могут найти у нее сердце там, где оно должно быть. А все потому, что сердце у нее — справа. Да и все остальные внутренние органы расположены в зеркальном отображении. Сама Елена, не догадываясь об этом, благополучно родила дочку и сына.

«А о том, что сердце у нее справа, узнала в 1981 году, когда поехала по путевке в санаторий города Нальчик. Там сделали рентгеновский снимок и предупредили на всякий случай о необычном расположении внутренних органов. <…>

Елену Сергеевну предупредили: «Вдруг возникнет проблема с аппендицитом, имейте в виду: он у вас будет слева».

— Вы сами-то как-нибудь ощущаете необычность расположения органов? — спрашиваю Елену Сергеевну.

— Думаю, именно поэтому всегда затрудняюсь отличить, где правая сторона, где левая, — улыбается женщина. — Больше ничего особенного не чувствую.

В. Александрова».

Фото В. Романова.

20 лет назад

16 ноября 2000 года

Читатель В. Золотов возмущен аркой у входа в парк имени 500-летия Чебоксар.

«Дело в том, что раскрашена арка шиворот-навыворот: фиолетовый цвет оказался на внешней стороне радуги, красный — на внутренней. По законам оптики все должно быть наоборот.

«Двойка» у авторов «радуги» была, очевидно, и по русскому языку. Со времени празднования очередного Дня города над аркой красуется надпись «Сул 531 лет». Подозреваю, что в будущем году в целях удешевления в этой надписи заменят только последнюю цифру и появится надпись «532 лет», потом — «533 лет», «534 лет»…