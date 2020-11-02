COVID-19: цифры и факты

По данным на 16 ноября, в Чувашии зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала года COVID-19 заболели 11023 жителя республики. Выздоровели 9693 человека, умерли 203.
Опубликовано: 17 ноября 2020 г.
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