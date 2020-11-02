Кондитерская фабрика «АККОНД» во время пандемии поддерживает объекты здравоохранения

Сплоченность и солидарность с работниками сферы здравоохранения, которые в экстренном режиме спасают сегодня сотни жизней, очень важна в наше непростое время.

Кондитерская фабрика «АККОНД» неоднократно проявляла инициативу в этом гуманном вопросе. Весной текущего года для Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн предприятие закупило специализированное медицинское оборудование и выделило более тонны кондитерских изделий для медиков, работающих в «красной зоне».

Чтобы продолжить вносить вклад в противодействие опасной болезни, в октябре фабрикой вновь было приобретено современное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на сумму свыше 750 тыс. рублей.

«Выражаю глубокую благодарность всему медицинскому персоналу, который сейчас бросил все силы на борьбу с COVID-19. Любая поддержка объектов здравоохранения сейчас крайне необходима и может в любую минуту спасти чью-то жизнь», — подчеркнул генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

Сотрудники госпиталя, в свою очередь, тепло поблагодарили коллектив кондитерской фабрики и лично Валерия Николаевича за ценную поддержу, ведь именно такие добрые дела позволяют с надеждой смотреть в будущее и вселяют уверенность в завтрашнем дне.

Светлана Петрова

Фото из архива Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн