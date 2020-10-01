Электроаппаратный — такой родной…

— Как получить электричество, имея только лимон и кусочек медного провода?

— Понятия не имею…

— А вот первокурсники факультета энергетики и электротехнического факультета ЧГУ, побывавшие у нас в гостях, с этой задачей справились без проблем, — рассказывают члены молодежного совета Чебоксарского электроаппаратного завода.

Команда молодости нашей

Вообще-то я здесь по другому поводу — интересуюсь работой совета молодежи завода, но ребята так увлечены, что подробно раскрывают мне электрические секреты. Лимон — это кислая среда, действует как аккумулятор — все просто: «Так что современный Робинзон, оказавшись на необитаемом острове, запросто может пользоваться гаджетом или карманным фонариком — были бы лимон или другие фрукты».

А первокурсников на завод как раз совет молодежи и пригласил — на промышленный квест «Дорога в будущее». Командам студентов пришлось решать множество заданий на разных точках, рассредоточенных на территории завода. В том числе — зажечь светодиод от того самого лимона.

Приятное совместили с полезным, говорят юноши и девушки. Многие из них до этого ни разу не бывали на промышленных предприятиях, а тут — такая возможность в реальных условиях производства познакомиться с заводом, родоначальником электротехнической отрасли республики. Да и интерес ЧЭАЗа понятен: некоторые из этих ребят должны пополнить ряды электроаппаратчиков.

В последние годы коллектив предприятия заметно омолодился, теперь за преемственность поколений на заводе точно не стоит переживать. Создание условий для социально-трудовой адаптации молодых работников, освоения ими новых профессий и карьерного роста — кадровая политика в действии. «Идей полно, — говорит член совета молодежи Дмитрий Софронов, — отрадно, что руководство завода всячески поддерживает наши инициативы». Понимают, что в них, молодых, в их знаниях и энтузиазме, будущее Чебоксарского электроаппаратного, потому и поощряют.

Дмитрий, вчерашний, можно сказать, студент, но уже исполняющий обязанности начальника цеха, работать здесь начал еще на третьем курсе университета. Получал стипендию от завода — серьезный плюс к небольшой стипендии от вуза. Говорит, что совет молодежи здорово способствует объединению молодых работников завода. Опять же, с подачи совета молодежь ЧЭАЗа сегодня активно участвует в городских и региональных спортивных соревнованиях, других мероприятиях, что здорово расширяет границы общения со сверстниками, работающими на разных предприятиях республики и ее столицы.

«У нас даже семья образовалась в совете молодежи!» — подключается к разговору начальник бюро технических предложений и заказов ИПК «МПРЗА» Марина Кожевникова. Константин и Любовь Григорьевы здесь же, на заводе, познакомились — свадьба не заставила себя ждать. Правда, Люба сегодня в отпуске по уходу за ребенком, «но все равно активно помогает нам в работе совета — даже на репетиции танцев прибегает».

Кстати, Марина тоже с электроаппаратным подружилась еще во время обучения в ЧГУ. Завод, как видим, нисколько не прогадал. В прошлом году в Москве она представляла продукцию ЧЭАЗа на одном из самых авторитетных международных форумов электротехники — выставке «Электрические сети». Рассказывают, к стенду завода подходили солидные дяди — представители разных компаний — и очень удивлялись тому, что о сложной технике понятно и, главное, очень грамотно рассказывает такая молодая, красивая и хрупкая девушка. Ее пример — еще одно подтверждение тому, что на заводе «молодым везде у нас дорога».

Людей здесь слышат

«Было бы стремление — и успех не заставит ждать. В том числе — и в карьерном плане», — отмечает председатель профкома завода Татьяна Мазикова. В молодежи она души не чает: активные, инициативные, отзывчивые. И на традиционных заводских спартакиадах в первых рядах, и на городских спортивных соревнованиях честь завода успешно защищают, и волонтерами, если надо, выступят. Впрочем, такого же мнения Татьяна Николаевна обо всем коллективе предприятия.

Часто можно слышать, что на ЧЭАЗе сохранилась душа — тем и отличается от других компаний. Так вот, по ее мнению, душа — она как раз в людях, работающих здесь, приветливых, открытых, болеющих за свое дело.

Ей есть с чем сравнить. До этого работала на другом, тоже крупном, предприятии. Нет, о прежнем месте работы — ничего плохого, тем не менее: «Пришла — сразу почувствовала: здесь совсем другая атмосфера. Ты можешь рассказать о наболевшем, доказывать свою правоту, и тебя выслушают, поддержат. И с профсоюзом здесь считаются».

Под ее началом сегодня почти четверть большого коллектива завода, насчитывающего 2,8 тыс. человек. «В том числе — и генеральный директор Роман Никулин, — с улыбкой рассказывает Татьяна Николаевна. — И председатель совета директоров Михаил Шурдов, и заместитель председателя Алексей Шурдов тоже в профсоюзе. Когда меня выбрали лидером профсоюза, Михаил Аркадьевич поздравил, пожимая руку, пошутил: «Если что, сразу к вам обратимся».

Ну собственник завода в профсоюз за помощью пока не обращался, а предпрофкома сама руководство завода беспокоит часто — «с работодателем в хорошем тандеме». «Приходится заниматься всем подряд. Заводской профсоюз — это тот орган, куда обращаются по любым вопросам. Не только социальным — это уж точно к нам, но нередко и по производственным. Порой пытаюсь отмахнуться: производственный вопрос — идите к начальнику цеха или ИПК. Отвечают: «Сказали, что с профкомом быстрее получится». Как откажешь?» — делится Татьяна Николаевна.

Не скрывает: «Нам очень повезло с руководством». Инициировал профком, к примеру, встречи с работниками — надо пообщаться с людьми. Генеральный директор не отказал, с администрацией по всем цехам прошли, выслушали коллективы, ответили на вопросы заводчан. «Не скажу, что все вопросы быстро решаются — на это нужно время, в бюджет, наконец, заложить расходы, но руководство слышит людей, и это очень важно», — продолжает председатель профкома.

Отремонтировали помещения — и не скажешь, что они 60-х годов прошлого века постройки. При том, что действуют две столовые — на территории завода и за его пределами, в каждом цехе обустроили комнаты для приема пищи. Задумываются о строительстве еще одной столовой: коллектив в последние годы заметно увеличился — действующие уже справляются с трудом. Есть на заводе свой медпункт: большой и просторный — некоторые больницы позавидуют. Даже медосмотр заводчане проходят там же — очень удобно.

А про спортивные, творческие и другие мероприятия начнем рассказывать — газетной площади не хватит. Члены профсоюза бесплатно могут посещать бассейн, спортзалы — играют в волейбол, футбол. Много традиционных спортивных соревнований, появляются новые. Вот заводчане предлагают устроить состязания по сбору кубика Рубика — есть, оказывается, любители.

«Обязательно организуем, только я пока в замешательстве — с какой стороны подойти к этому делу, там есть свои правила», — признает лидер профсоюза. Ну и конкурсы всевозможные: от детских рисунков до стихов — много на заводе людей творческих. К слову, есть у завода и свой гимн. «Завод с великою судьбой, Гордимся мы всегда тобой» — чужие, согласитесь, так не скажут. Так и есть, стихи, ставшие гимном, сочинила конструктор Ирина Селяева, которая нынче на пенсии.

А руки делают!

Кстати, кубики Рубика здесь, на заводе, и собирали, напомнила экономист автоматного цеха ИПК «Реконт» Надежда Кочуева. Она же председатель цехового комитета профсоюза. На предприятии практически в каждом подразделении свои цеховые комитеты и профорги, которые в итоге помогают руководителю решать и внутренние вопросы, и производственные задачи. Есть в автоматном и свой женсовет — под предводительством комплектовщика Натальи Сиротиной. «Автоматы выпускаете?» Шутке не обиделись: «Нас, кстати, так и называют: автоматчики, пулеметчики…»

Объяснение наличию женсовета, ставшего опорой профсоюзу, простое: женщин на заводе много. Сборка, комплектование изделий из мелких деталей — мало кто из мужчин справится, нужна именно моторика женских рук. Даже при приеме на работу у них, оказывается, спрашивают: вязать умеете? Если умеют — серьезный плюс для претендента на вакантное место.

На заводе множество трудовых династий. Вот и Надежда Кочуева говорит, что в ее родне тоже много заводчан — кто-то уже на заслуженном отдыхе, а некоторые продолжают трудовые будни. Бабушка, Екатерина Ефимовна, на электроаппаратном проработала 39 лет. Причем с первых дней, как завод был эвакуирован в Чебоксары. «Рассказывала, работали на заводе — там и жили. И в трудовой книжке у нее записано: Чебоксарский завод специальной аппаратуры № 654 — так первоначально назывался нынешний электроаппаратный». Общий трудовой стаж династии насчитывает 208 лет. «Бабушки и дедушки, дети, затем внуки… Сами подумайте, если бы здесь было плохо, разве тянули бы родители своих детей за собой на завод?» — вопрос Надежды Анатольевны, думаю, не требует ответа. А самый большой трудовой стаж на ЧЭАЗе за семьей Кузьминых — 380 лет! Они и участвовали в прошлом году в республиканском слете трудовых династий — достойно завод представили, заняли первое место.

С заводом — душой и сердцем

Есть еще семья Киреевых. Глава семьи Александр Иванович проработал на заводе четыре десятка лет. Начинал с ученика автоматчика и дорос до начальника производства — на первой площадке все производство под ним было. И с будущей супругой Ниной Владимировной как раз в автоматном цехе и познакомился. Потом и сыновей потянули на завод. «Полный семейный подряд», — шутит Киреев-старший. Правда, один из сыновей со временем поменял место работы, а другой, Александр, как и родители, прикипел к заводу душой — занимает должность заместителя директора ИПК «Реконт».

А Александр Иванович, хотя и на заслуженном отдыхе, с электроаппаратным связи так и не порвал: «Ну месяц можно отдохнуть, а дальше как без родного завода?» Поэтому заботы председателя совета ветеранов ЧЭАЗа для него, кажется, стали настоящей отдушиной. Смеется: «Мы себя советом молодежи называем». На учете возглавляемой им ветеранской организации более 2 тыс. человек. Большинство — на заслуженном отдыхе, но есть и те, кто еще трудится.

Они дорожат принадлежностью к электроаппаратному — связи с ним стараются не терять. Да и завод ценит убеленных сединой ветеранов, чьим трудом ковались успехи ЧЭАЗа: их приглашают в родные цеха («они — живая история завода!»), поздравляют с юбилеями — словом, не забывают. В этом году совету ветеранов исполнилось 50 лет, полувековой юбилей на заводе планировали отметить на самом высоком уровне. Даже новые костюмы на средства предприятия для хора ветеранов сшили. Но не получилось, из-за пандемии пришлось торжества отменить. И с традиционным приглашением пенсионеров на День пожилых решили повременить — пока до декабря.

Тем не менее ветераны не скучают. У них тоже много мероприятий. Со спортом дружат. Причем на заводских соревнованиях порой дают фору молодым — в турнире по волейболу заняли первое место. По инициативе совета ветеранов был организован республиканский турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти девятикратного чемпиона Чувашии по шахматам, заслуженного электроаппаратчика Меркурия Чугунова («Девятикратный — он единственный», — уточняет Александр Иванович), — есть большое желание сделать его традиционным. Провели фестиваль «Две звезды». Участвовали бабушка или дедушка и внук или внучка: пели, танцевали, читали стихи — забавно получилось.

Нынче совет ветеранов занят подведением итогов фестиваля «Дары осени». В числе претендентов на победу — тыква весом 25 кг, которую вырастил на своем огороде Николай Соколов, бывший гендиректор, возглавлявший завод с 1986 по 2001 год. Впрочем, есть и конкуренты тыкве.

…А костюмы, сшитые к 50-летию совета ветеранов, заводчане все-таки оценили — хор бывших электроаппаратчиков предстал в них перед ними на сцене в День машиностроителя. И не раз в новом наряде еще появятся — будут на нашей улице праздники.

Фото: Поговорить с руководством завода можно без отрыва от производства.