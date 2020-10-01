САВВАТИЙ,

митрополит Чебоксарский и Чувашский

«Сколько я ни говорю об этом, многие люди упорно не хотят этого слышать. Я их спрашиваю — вам недостаточно, что многие священники переболели, были буквально при смерти? Недостаточно нашего владыки Варнавы, который и от вас мог заразиться? Ведь нигде, кроме храма, он не бывал. Наверное, кто-то не до конца все это понимает. А ведь правильно замечено — не искушай Господа Бога своего. С этим детским и незрелым сознанием пора заканчивать. Когда возникло это поветрие, эта болезнь, многие из нас отнеслись к нему легкомысленно. Не стали слушать врачей… Мне до сих пор говорят, что от коронавируса не умирают. Может быть, не умирают, но от осложнений и последствий умирают. Разве от этого легче?»