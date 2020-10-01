В кафе и ресторанах временно запрещено проводить банкеты

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Решение временно приостановить банкетное обслуживание в кафе и ресторанах Чувашии принято в пятницу на очередном оперштабе по коронавирусу.

«То есть мы не говорим о том, чтобы рестораны и кафе прекратили работать, а о том, чтобы такого рода массовые мероприятия все-таки в ближайшее время не проводились в эту острую фазу», – сказал тогда руководитель региона.

Информация о внесении соответствующих изменений в Указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики» опубликована на портале органов власти Чувашии.

Ограничения действуют до особого распоряжения.

Опубликовано: 17 октября 2020 г.


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