Роспотребнадзор Чувашии призывает ужесточить административный контроль и отказывается это делать сам

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На качество работы мобильных групп, проверяющих соблюдение противоковидных мер безопасности, обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев.

В пятницу на оперштабе по коронавирусу он привел в пример недавние рейды по торговым центрам с участием журналистов, во время которых специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора Чувашии никак не комментировали журналистам выявленные нарушения.

«Мы на оперштабе говорим, что информационную работу надо усиливать. Для этого специально сформированы мобильные группы, в которых представители ведомств могут компетентно прокомментировать конкретные нарушения и разъяснить, какую ответственность за это могут понести те или иные хозяйствующие субъекты либо должностные лица. А они отмалчиваются. Прошу дать четкие указания в адрес сотрудников, чтобы они вовлекались в процесс и активно участвовали во всех этапах сопровождения такого рода мероприятий», — сказал руководитель региона.

Опубликовано: 16 октября 2020 г.


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