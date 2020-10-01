Роспотребнадзор Чувашии призывает ужесточить административный контроль и отказывается это делать сам

На качество работы мобильных групп, проверяющих соблюдение противоковидных мер безопасности, обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев.

В пятницу на оперштабе по коронавирусу он привел в пример недавние рейды по торговым центрам с участием журналистов, во время которых специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора Чувашии никак не комментировали журналистам выявленные нарушения.

«Мы на оперштабе говорим, что информационную работу надо усиливать. Для этого специально сформированы мобильные группы, в которых представители ведомств могут компетентно прокомментировать конкретные нарушения и разъяснить, какую ответственность за это могут понести те или иные хозяйствующие субъекты либо должностные лица. А они отмалчиваются. Прошу дать четкие указания в адрес сотрудников, чтобы они вовлекались в процесс и активно участвовали во всех этапах сопровождения такого рода мероприятий», — сказал руководитель региона.