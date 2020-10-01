Роспотребназдор констатирует увеличение случаев заражения коронавирусом в Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом 16 октября на очередном заседании антиковидного оперштаба сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. При этом она констатировала, что в сентябре было зафиксировано 823 случая заболевания, что составляет 9% от общей заболеваемости с начала пандемии в Чувашии.

«С конца сентября отмечается рост заболеваемости. Число новых случаев за последнюю неделю на 12% больше, чем за предыдущую. Наибольшее число заболевших отмечается в возрастной группе 46-65 лет. Мы отмечаем также рост заболеваемости среди детей», — сказала она.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова лабораторные тестирования продолжаются. С нарастающим итогом в общем выполнено 232457 исследований.

«Что касается добровольного тестирования, цифры остаются на уровне предыдущей недели. Это примерно 1881 тест. Но при этом количество выявленных пациентов с коронавирусом возросло, причем довольно прилично. Если на прошлой неделе мы выявили таким образом 29 больных, то на этой неделе уже 43 положительных результата», — резюмировал Владимир Степанов.

Кроме того, он рассказал, что все койки, которые развернуты, а также 358 дополнительных, готовых подключиться в течение 48 часов, оснащены всем необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, мониторами, имеются кислородные точки.

Запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в медучреждениях составляет в среднем на 60 суток работы.

Опубликовано: 16 октября 2020 г.


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