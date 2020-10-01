В Госдуме рассказали о порядке вакцинации от COVID в России

В первоочередную группу тех, кому будут делать прививки, включены и полицейские. Стражам порядка предложат пройти вакцинацию от коронавируса после медиков и учителей, сообщил глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов. А затем настанет очередь сотрудников общепита, транспорта и ряда других сфер. «При этом пока действуют ограничения — для граждан младше 18 лет и старше 60 лет пока вакцинация запрещена, — уточнил Морозов. — Дело в том, что еще не завершена фаза пострегистрационных исследований».

Татьяна Замахина