В Госдуме рассказали о порядке вакцинации от COVID в России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В первоочередную группу тех, кому будут делать прививки, включены и полицейские. Стражам порядка предложат пройти вакцинацию от коронавируса после медиков и учителей, сообщил глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов. А затем настанет очередь сотрудников общепита, транспорта и ряда других сфер. «При этом пока действуют ограничения — для граждан младше 18 лет и старше 60 лет пока вакцинация запрещена, — уточнил Морозов. — Дело в том, что еще не завершена фаза пострегистрационных исследований».

Татьяна Замахина

Опубликовано: 7 октября 2020 г.


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