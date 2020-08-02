В Чувашии начнется диспансеризация населения, приостановленная из-за COVID-19

Врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

В соответствии с изменениями допускается деятельность медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения.