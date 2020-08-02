В Чувашии начнется диспансеризация населения, приостановленная из-за COVID-19

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».
В соответствии с изменениями допускается деятельность медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения.

Опубликовано: 19 августа 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.