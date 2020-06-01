Операторы и члены избирательных комиссий проходят обучение

В Чувашии началось обучение членов участковых избирательных комиссий по программе подготовки операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России такие комплексы будут использоваться на 132 избирательных участках Чебоксар.

Подготовку пройдут 264 члена УИК. Они будут заниматься группами не более 20 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и соответствующих правил поведения, сообщает Центризбирком Чувашии.