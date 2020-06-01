Операторы и члены избирательных комиссий проходят обучение

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии началось обучение членов участковых избирательных комиссий по программе подготовки операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России такие комплексы будут использоваться на 132 избирательных участках Чебоксар.
Подготовку пройдут 264 члена УИК. Они будут заниматься группами не более 20 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и соответствующих правил поведения, сообщает Центризбирком Чувашии.

Опубликовано: 18 июня 2020 г.


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