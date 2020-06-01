ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

— С учетом главного приоритета проведения голосования по поправкам в Конституцию – сохранности жизни и здоровья наших граждан – мы сделали акцент именно на мерах профилактики рисков. Мы изучили зарубежный опыт голосования в условиях пандемии. Отмечу, не менее 11 стран имеют такую практику: это Южная Корея, Япония, Ирландия, Австралия, Канада, Польша, Германия, Франция, Доминиканская Республика, Израиль, ряд штатов США. Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий. Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. При входе на участок будет организован температурный контроль. Кроме того, будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, они не будут пересекаться.