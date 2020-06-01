Вековой юбилей Чувашской автономии отпразднуем в июне и в августе

В июне по понятным всем причинам празднование 100-летия Чувашской автономии пройдет в усеченном формате, без проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

23 июня в честь праздника откроют несколько новых производств. 24 июня — в сам День Республики — пройдет заседание Высшего экономического совета, где представят программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет.

В этот же день состоится открытие обновленной Красной площади в Чебоксарах, а в Красных Четаях после реконструкции откроют площадь Победы и пешеходную аллею. Все события будут транслироваться в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Кроме того, 24 июня в Национальном музее планируется открыть выставку национального костюма «Золотая россыпь веков». Коллекцию нарядов привезет историк моды Александр Васильев. Работать выставка будет несколько месяцев.

Многие мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в онлайн-режиме: флешмобы, фотоакции, конкурсы. На август перенесут большинство культурных событий — чтобы они прошли в привычном формате.

«Основные праздничные мероприятия мы предлагаем совместить с Днем города столицы Чувашии, провести их в третью неделю августа. Мы прогнозируем уже выход из третьего этапа снятия ограничений, и третья неделя августа — это более реально с точки зрения проведения мероприятий», — пояснила вице-премьер Алла Салаева на еженедельном совещании под руководством врио Главы республики Олега Николаева.

13 августа планируется дать старт празднику с театральной постановки под открытым небом. Мюзикл «Нарспи» смогут посмотреть все желающие.

14 и 15 августа пройдет фестиваль «Берег классики» — на берегу Волги будет звучать классическая музыка.

16 августа на Творческом бульваре в центре Чебоксар развернется фестиваль «Тaван Атaл», а также пройдет всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».

А вечером 16 августа на обновленной Красной площади состоится театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу, гала-концерт международного фестиваля фейерверков «Асамат».

Чебоксарский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 25 августа.

Андрей Григорьев

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