«Мы должны сделать свой выбор»

Как уже сообщала «СЧ», на этой неделе Президент России Владимир Путин объявил дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции — состоится оно 1 июля, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Пока избирательные комиссии совместно с властями регионов будут прорабатывать организацию голосования, у всех нас есть время вспомнить, какие именно поправки вносятся в Основной закон страны и оценить, что они дадут россиянам. И вот что считают по этому поводу жители республики.

ИВАН ГОРБУНОВ, председатель Чувашского республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, член Общественного совета при Минтрансе Чувашии:

«Считаю, что Основной закон страны должен соответствовать реалиям сегодняшнего дня, это важно для дальнейшего развития страны как правового социального государства. В первую очередь я как руководитель профсоюза отметил бы важность закрепления в Конституции нормы о соответствии МРОТ прожиточному минимуму и индексации пенсий — это позволит закрепить социальные и экономические гарантии для граждан нашей страны. Второе —поправками в Основной закон мы обеспечиваем территориальную целостность государства. И третье — большое внимание уделяется вопросам здоровья. Эти вещи превалируют над всеми, и, думается, любой здравомыслящий человек проголосует за внесенные поправки.

АЛЬФРЕД ИБРАГИМОВ, заслуженный архитектор Чувашской Республики, член Союза архитекторов:

«Конституция, прежде всего, должна объединять нас и защищать интересы народа, простых людей. Уверен, что просто недопустимо нашим чиновникам, госслужащим, высшим должностным лицам, которые, в первую очередь, должны служить своей стране, народу, иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Так быть не должно, и это необходимо закрепить в Основном законе. Поддерживаю поправки в Конституцию, касающиеся расширения социальных гарантий, оплаты труда, индексации пособий, самобытности культуры народов, защиты исторической правды и так далее. Согласен и с тем, что общество должно иметь определенные гарантии регулярной сменяемости власти. Все это, безусловно, важно».

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВА, руководитель республиканского отделения «Всероссийского общества охраны природы»:

— В связи с плохой экологией не только в России, но и во всем мире радует тот факт, что в предложенных поправках к Конституции уделяется внимание сохранению природы. Есть строчки в ст. 114 о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, и я считаю, что эта поправка повлечет за собой ответственность каждого человека за свое отношение к окружающей среде. Мы должны понимать — если мы хотим изменений, начинать нужно прежде всего с себя. В той же статье говорится о создании условий для экологического воспитания граждан, а привитие детям экопривычек обязательно приведет к образу жизни, не наносящему вреда природе.

В поправках есть и формулировка об ответственном отношении к животным. Этого, конечно, недостаточно, но то, что в России обратили внимание на проблему, уже большой плюс. И конечно, хотелось бы, чтобы люди относились к братьям нашим меньшим действительно ответственнее».

ЮРИЙ ПЛОТНИКОВ, директор Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова:

«Закрепленные в Конституции страны социальные гарантии придают уверенности в завтрашнем дне. Особо важны поправки о том, что МРОТ в России не может быть ниже прожиточного минимума, а также об индексации пенсий. Значимым считаю признание детей важнейшим достоянием страны, установку приоритета семейного воспитания. В поправки также добавлен пункт о защите семьи и материнства. Уверен, все это будет способствовать тому, что в стране будут создаваться необходимые условия для всестороннего развития подрастающего поколения, в том числе и для занятий физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни. Поддерживаю поправки о самобытности культуры народов России и защите исторической правды, которая особенно актуальна в год 75-летия Великой Победы. Мы должны воспользоваться правом участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и сделать свой выбор».

Подготовили Елена Тры, Джульетта Федорова

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