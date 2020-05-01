12 мобильных групп проверили соблюдение масочного режима в Козловском районе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В состав групп входят сотрудники районной администрации, центральной райбольницы, отдела полиции по Козловскому району. Ежедневно они выезжают в села и деревни, проверяют работу предприятий, торговых точек и общественного транспорта.

При посещении нового магазина федеральной торговой сети в Козловке представители власти убедились в наличии антисептического средства для обработки рук на входе,  специальной разметки для соблюдения социальной дистанции. Для покупателей без масок предусмотрена возможность самостоятельно изготовить одноразовую повязку из специально приготовленной двухслойной ткани.

По итогам проверки около 400 граждан, более 150 торговых объектов и десятка автобусов представители мобильных групп смогли убедиться, что в целом жители Козловки строго придерживаются ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Составлен один акт фиксации нарушений и взято одно письменное объяснение.

 

Опубликовано: 20 мая 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.