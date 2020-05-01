12 мобильных групп проверили соблюдение масочного режима в Козловском районе

В состав групп входят сотрудники районной администрации, центральной райбольницы, отдела полиции по Козловскому району. Ежедневно они выезжают в села и деревни, проверяют работу предприятий, торговых точек и общественного транспорта.

При посещении нового магазина федеральной торговой сети в Козловке представители власти убедились в наличии антисептического средства для обработки рук на входе, специальной разметки для соблюдения социальной дистанции. Для покупателей без масок предусмотрена возможность самостоятельно изготовить одноразовую повязку из специально приготовленной двухслойной ткани.

По итогам проверки около 400 граждан, более 150 торговых объектов и десятка автобусов представители мобильных групп смогли убедиться, что в целом жители Козловки строго придерживаются ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Составлен один акт фиксации нарушений и взято одно письменное объяснение.