Суды штрафуют застройщиков за нарушение сроков

Алатырская межрайонная прокуратура выявила два факта неисполнения условий муниципальных контрактов ООО «Успех», заключенных в целях реализации национальных проектов.

Администрация Кирского сельского поселения Алатырского района в июне 2019 года заключила с ООО «Успех» муниципальный контракт на благоустройство сквера в поселке Киря в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Но подрядная организация нарушила сроки его исполнения. Кроме того, ООО «Успех» нарушены сроки выполнения работ при исполнении муниципального контракта, заключенного с МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа» на проведение капитального ремонта спортзала в рамках реализации национального проекта «Образование».

По результатам проверки по фактам нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов межрайонной прокуратурой в отношении директора ООО «Успех» возбуждено два дела об административных правонарушениях, региональное УФАС оштрафовало его на 40 тысяч рублей.

А в Новочебоксарске сотрудники прокуратуры привлекли к административной ответственности ООО «Альянс-Недвижимость» — за размещение в единой информационной системе жилищного строительства заведомо искаженной информации. Фирма–застройщик должна была завершить строительство многоквартирного жилого дома по улице Советской, 1а до 30.12.2016. Однако к указанному сроку строительство объекта не было закончено, причем сроки разрешения на строительство продлевались неоднократно. Застройщик более чем на полгода нарушил первоначальный срок передачи квартир участникам долевого строительства, предусмотренный соответствующими договорами. Между тем ООО «Альянс-Недвижимость» в нарушение закона при представлении отчетностей за второй и третий кварталы 2019 года разместило в интернете заведомо искаженную информацию о том, что объекты долевого строительства подлежат передаче до 31 декабря 2019 года. А это не позволяет единой информационной системе жилищного строительства автоматически включить вышеуказанный дом в единый реестр проблемных объектов, чем нарушаются не только требования федерального законодательства, но и жилищные права граждан.

Прокуратура возбудила административное дело, строительная компания оштрафована на 50 тысяч рублей. Нарушения она устранила.