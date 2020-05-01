Более 200 жителей республики ждут возвращения домой из-за границы

Мама, папа и двое детей вернулись в Чувашию из Таиланда. 13 мая спецрейсом «Бангкок — Санкт-Петербург — Москва» они вместе с другими россиянами прилетели в международный аэропорт «Шереметьево». Затем правительство Чувашии организовало доставку земляков до местного обсерватора — санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе. Здесь семья проведет, как положено, ближайшие две недели.

С 10 апреля по 14 мая при содействии федеральных и региональных властей на родину доставлены 59 жителей Чувашии, к началу пандемии оставшихся за границей, сообщают в Мининформполитики республики. Больше всего среди них возвращенцев из Индии — 16 человек и из Таиланда — 15. По данным на вчерашний день, возвращения домой ждут еще 237 жителей Чувашии, в том числе 29 детей и подростков.