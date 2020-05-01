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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАЙЯ ГРИШИНА, секретарь Центральной избирательной комиссии РФ.

«Предложенные депутатами Госдумы России поправки в законодательство о проведении дистанционного электронного голосования являются учетом новой реальности. От разработок и теорий законодатель уже предлагает переходить к практике… Центральная избирательная комиссия России будет учитывать нормативную и техническую базу регионов при принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в каждом субъекте РФ. Но данные поправки не касаются общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции России. Есть специальный закон, и там все эти вопросы урегулированы отдельно. Принимаемые сейчас проекты относятся к выборам и референдумам, но не к общероссийскому голосованию».

Опубликовано: 14 мая 2020 г.


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