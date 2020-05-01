МАЙЯ ГРИШИНА, секретарь Центральной избирательной комиссии РФ.

«Предложенные депутатами Госдумы России поправки в законодательство о проведении дистанционного электронного голосования являются учетом новой реальности. От разработок и теорий законодатель уже предлагает переходить к практике… Центральная избирательная комиссия России будет учитывать нормативную и техническую базу регионов при принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в каждом субъекте РФ. Но данные поправки не касаются общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции России. Есть специальный закон, и там все эти вопросы урегулированы отдельно. Принимаемые сейчас проекты относятся к выборам и референдумам, но не к общероссийскому голосованию».