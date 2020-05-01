Важнее всего — дети

Меры, озвученные Президентом, одобряет большинство россиян.

11 мая Владимир Путин в очередной раз выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о масштабном расширении поддержки государства в условиях распространения коронавирусной инфекции. А на днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования о реакции россиян на предложения Президента.

Как выяснилось, о выступлении Владимира Путина слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за ним сами или узнали об основных его идеях из выпусков новостей. Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворена содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считает 66% следивших за обращением.

Наибольшее одобрение жители страны высказали по поводу введения разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка от трех до пятнадцати лет включительно — их поддерживает 95% россиян. Двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживает 93% наших соотечественников, а введение выплаты в пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, — 92%. В Топ-5 самых популярных из предложенных главой государства мер входят также субсидирование нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и специальная федеральная доплата для сотрудников социальных учреждений на три месяца — эти меры поддерживает 91% опрошенных.

Одобряют россияне и меры в сфере экономики — создание условий восстановления деятельности предприятий базовых отраслей при соблюдении всех санитарных норм (89%), завершение с 12 мая периода нерабочих дней (80%), возврат подоходного налога самозанятым за 2019 год и отмену платежей по налогам за апрель — июнь для предприятий, пострадавших из-за эпидемии (76%). Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживает 75% россиян. Высокий «рейтинг» и у других озвученных Президентом мер поддержки экономики.

В целом предложения главы государства считает значимыми для населения 81% россиян. Значимы они и для бизнеса, по мнению 66% наших соотечественников (не согласны с этим 17%). Большинство россиян (73%) считает, что Президент стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем Президента, уверены 67% наших соотечественников.