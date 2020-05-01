Фонд поможет больницам

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ,

директор Территориального фонда ОМС Чувашской Республики:

— Из средств нормированного страхового запаса Фонда в целях дооснащения медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 11,8 млн рублей на закупку семи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование получат две районные больницы — Аликовская и Канашская, два межрайонных медицинских центра — Шумерлинский и Канашский. Новочебоксарская городская больница, инфекционное отделение которой перепрофилировано для госпитализации пациентов с заболеванием COVID-19, получит три аппарата ИВЛ. А также за счет этих средств во втором квартале 2020 года планируется закупить еще 7 и отремонтировать 14 единиц медицинского оборудования, оплатить повышение квалификации 72 врачей.

Кроме того, в связи с повышением нагрузки в поликлиниках республики увеличено их финансирование. В апреле 2020 года увеличение финансирования поликлиник составило 87,6 млн рублей.