Зашел в троллейбус — надень маску!

Все чебоксарцы должны знать, что и в магазинах, и в общественном транспорте носить маски теперь строго обязательно. Такую задачу поставил глава администрации города Алексей Ладыков. «Самосознание горожан в этом плане на практике пока еще недостаточно высокое, — отметил он на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу. — И это подвергает опасности окружающих».

И вот 13 и 14 мая мобильные группы отправились напоминать, предупреждать и информировать граждан. Сотрудники администрации города и полицейские заходили в троллейбусы, автобусы, магазины, зачитывали указ врио Главы Чувашии, раздавали памятки, объясняли пассажирам и покупателям, что необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Дословно АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, глава администрации г. Чебоксары: «Без маски в Чебоксарах нельзя в магазины, троллейбусы, автобусы и даже такси. Теперь это обязанность. В городе введен масочныи режим при посещении мест общего пользования. Да, за нарушение грозит административная ответственность. Но главное для нас — не штрафы, а безопасность!»

В первый день мобильного рейда выяснилось, что в магазинах с масочной дисциплиной дела обстоят более-менее благополучно. Особенно в супермаркетах. В одном из них средства защиты раздавали бесплатно, в другом предлагали купить по относительно недорогой цене — 29 рублей за штуку. А вот пассажиры троллейбусов и автобусов о масках частенько забывали. Впрочем, время исправиться у них еще есть. Как сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар, рейды мобильных групп будет проведены и 15 мая. А затем уполномоченные органы планируют выписывать протоколы об административном правонарушении.

Фото cap.ru. Пока об обязательном ношении масок чебоксарцев только предупреждают. А потом

могут и оштрафовать.