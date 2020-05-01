Зашел в троллейбус — надень маску!

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все чебоксарцы должны знать, что и в магазинах, и в общественном транспорте носить маски теперь строго обязательно. Такую задачу поставил глава администрации города Алексей Ладыков. «Самосознание горожан в этом плане на практике пока еще недостаточно высокое, — отметил он на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу. — И это подвергает опасности окружающих».

И вот 13 и 14 мая мобильные группы отправились напоминать, предупреждать и информировать граждан. Сотрудники администрации города и полицейские заходили в троллейбусы, автобусы, магазины, зачитывали указ врио Главы Чувашии, раздавали памятки, объясняли пассажирам и покупателям, что необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

 

Дословно

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации г. Чебоксары:

«Без маски в Чебоксарах нельзя в магазины, троллейбусы, автобусы и даже такси. Теперь это обязанность. В городе введен масочныи режим при посещении мест общего пользования. Да, за нарушение грозит административная ответственность. Но главное для нас — не штрафы, а безопасность!»

 

В первый день мобильного рейда выяснилось, что в магазинах с масочной дисциплиной дела обстоят более-менее благополучно. Особенно в супермаркетах. В одном из них средства защиты раздавали бесплатно, в другом предлагали купить по относительно недорогой цене — 29 рублей за штуку. А вот пассажиры троллейбусов и автобусов о масках частенько забывали. Впрочем, время исправиться у них еще есть. Как сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар, рейды мобильных групп будет проведены и 15 мая. А затем уполномоченные органы планируют выписывать протоколы об административном правонарушении.

 

Фото cap.ru. Пока об обязательном ношении масок чебоксарцев только предупреждают. А потом
могут и оштрафовать.

Опубликовано: 14 мая 2020 г.


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