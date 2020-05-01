Будем купаться?

Несмотря на проблемы с коронавирусом, городские службы продолжают подготовку пляжей к летнему сезону. Тем более что, по данным Гидрометцентра, лето может быть жарким.

Как сообщили на планерке в администрации города, до 1 июня чебоксарские пляжи оснастят видеонаблюдением, кнопкой экстренного вызова, информационными стендами и устройствами громкой связи. К началу сезона также будут проведены работы по засыпке промоины на Центральном пляже и водолазные обследования. Пруды и озера на территории Чебоксар не предназначены для купания, поэтому плавать в них запрещено.

К началу лета Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережный пляжи должны быть готовы к работе. Но придут ли на них отдыхающие — еще вопрос. Дата открытия купального сезона может быть перенесена, сообщают в администрации города. Все зависит от эпидемиологической ситуации.