Набор к завтраку и обеду

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Около 5 тысяч чебоксарских школьников льготной категории получили на этой неделе продуктовые наборы.

В продуктовый комплект, в зависимости от льготной категории, вошли крупы, макароны, подсолнечное масло, консервированные зеленый горошек и кукуруза, говядина тушеная, сок, кондитерские изделия, сгущенное молоко. Выдача таких наборов в городе прошла уже в четвертый раз, сообщают в управлении образования администрации Чебоксар.

В управлении также напомнили, что право на получение льготного питания имеют ученики из семей со среднедушевым доходом ниже установленной в республике величины прожиточного минимума (скидка на 50% или на 100% от стоимости обеда по решению школьной комиссии по льготному питанию) и школьники с ограниченными возможностями здоровья (льготное питание предоставляется на стоимость завтрака и обеда).

Опубликовано: 14 мая 2020 г.


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