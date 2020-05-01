Набор к завтраку и обеду

Около 5 тысяч чебоксарских школьников льготной категории получили на этой неделе продуктовые наборы.

В продуктовый комплект, в зависимости от льготной категории, вошли крупы, макароны, подсолнечное масло, консервированные зеленый горошек и кукуруза, говядина тушеная, сок, кондитерские изделия, сгущенное молоко. Выдача таких наборов в городе прошла уже в четвертый раз, сообщают в управлении образования администрации Чебоксар.

В управлении также напомнили, что право на получение льготного питания имеют ученики из семей со среднедушевым доходом ниже установленной в республике величины прожиточного минимума (скидка на 50% или на 100% от стоимости обеда по решению школьной комиссии по льготному питанию) и школьники с ограниченными возможностями здоровья (льготное питание предоставляется на стоимость завтрака и обеда).