Использование масок в магазинах и общественном транспорте стало обязательным

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Еще одно изменение, которое Олег Николаев внес в свой «противовирусный» указ — с 25 апреля и до особого распоряжения все жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси обязаны носить гигиенические маски (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие).

Соответственно организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности, должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с чем собственники этих магазинов и иных организаций, обслуживающих клиентов, должны обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе гигиенических масок или повязок, а также возможность обработки рук посетителей дезинфицирующими средствами.

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


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