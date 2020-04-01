В Чувашии подтверждено 463 случая заражения коронавирусной инфекцией

Как сообщает Минздрав республики, 47 человек выздоровели, под наблюдением в настоящий момент находятся 1522 человека. Из них в домашних условиях 997 человек, госпитализированы 472 человека, включая 18 несовершеннолетних. В обсервационном отделении «Алый парус» — 53 человека, из них семеро детей. За предыдущие сутки в республике умер восьмой с начала пандемии пациент, инфицированный коронавирусом COVID-19. Это 90-летний мужчина, который с 13 апреля находился на госпитализации в паллиативном стационаре Центральной городской больницы, у него имелась тяжелая сопутствующая патология.