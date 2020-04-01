66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Если бы Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России состоялось в ближайшие дни, то в нем приняли бы участие 66% имеющих право голоса жителей страны. Не намерены участвовать в голосовании 15%. Такие результаты дал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения 17 апреля.

Если быть точным, то на вопрос об участии в голосовании твердым «Да, приму» ответили 47% опрошенных, еще 19% сказали «Скорее да». Ответ «Нет, не приму» дали 9%, «Скорее нет» — 6%. Пока не определились 19%. А на вопрос, как именно они проголосуют, за или против предложенных изменений в Конституцию, если примут участие в голосовании, 50% ответили «Скорее за» и 26% — «Скорее против».

Надо сказать, такие опросы ВЦИОМ проводит уже не впервые, и с каждым разом доля твердо решивших принять участие в голосовании растет. Как и доля твердо решивших проголосовать за поправки.

«Хотя дата голосования по поправкам к Конституции пока не определена, мы решили сделать первый экспертный прогноз, — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги исследования. — Его цель — понять, как разделились бы голоса российских избирателей, если бы голосование состоялось в заранее намеченный день — 22 апреля 2020 года. С учетом трехмесячной истории наблюдения за предпочтениями избирателей мы оцениваем явку в чуть выше половины от имеющих право голоса, голосование за поправки — чуть выше двух третей от принявших участие в голосовании, против — на уровне 27-30%. Мы продолжим изучать мнения россиян по вопросу поправок к Конституции и прогнозировать исход голосования ближе к завершению пандемии и периода самоизоляции, когда станет известна новая дата этого важнейшего политического события года в России».