Агентство стратегических инициатив составляет интерактивную «карта самочувствия» бизнеса

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Агентство стратегических инициатив (АСИ) занимается созданием специального сервиса, чтобы получить представление о состоянии российского бизнес-сообщества во время пандемии коронавируса. Данные для «карты самочувствия» отечественных предпринимателей АСИ будет получать с помощью чат-бота в Telegram, сообщается на сайте АСИ.

Участникам предлагается ответить на несколько вопросов. Таким образом АСИ сможет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат.

Вся полученная информация будет собираться в общей базе данных. Итоговые результаты будут отображаться в виде инфографики и интерактивной карты.

Также агентство создаст отдельный опросник для сети региональных экспертов. Еженедельно специалисты будут делиться своей экспертизой с АСИ и предоставлять аналитику о происходящих изменениях в малом и среднем бизнесе в регионах. Результаты анализа планируется использовать при выработке предложений для Президента и правительства России.

Опубликовано: 21 апреля 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.