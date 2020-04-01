Агентство стратегических инициатив составляет интерактивную «карта самочувствия» бизнеса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) занимается созданием специального сервиса, чтобы получить представление о состоянии российского бизнес-сообщества во время пандемии коронавируса. Данные для «карты самочувствия» отечественных предпринимателей АСИ будет получать с помощью чат-бота в Telegram, сообщается на сайте АСИ.

Участникам предлагается ответить на несколько вопросов. Таким образом АСИ сможет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат.

Вся полученная информация будет собираться в общей базе данных. Итоговые результаты будут отображаться в виде инфографики и интерактивной карты.

Также агентство создаст отдельный опросник для сети региональных экспертов. Еженедельно специалисты будут делиться своей экспертизой с АСИ и предоставлять аналитику о происходящих изменениях в малом и среднем бизнесе в регионах. Результаты анализа планируется использовать при выработке предложений для Президента и правительства России.