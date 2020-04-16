Чувашию поддержат из федеральной казны

Стимул для роста

Хорошим финансовым подспорьем для республики станет индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии на 2020-24 годы, на прошлой неделе утвержденная Правительством России. Ее разработка началась еще осенью прошлого года с целью устранения отставания по нескольким социально-экономическим показателям от среднероссийского уровня.

На состоявшемся вчера рабочем совещании заместитель Председателя Кабинета министров ЧР — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин сообщил, что программа содержит 19 укрупненных направлений, связанных с развитием малого и среднего бизнеса, поддержкой значимых инвестиционных проектов, повышением уровня жизни населения. В окончательном варианте из федерального бюджета на всю программу предполагается выделить 5 млрд рублей — в среднем по миллиарду в год.

Заместитель председателя Кабмина ЧР — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов; и. о. заместителя министра промышленности и энергетики Сергей Лекарев; первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов в рамках своих полномочий доложили о планах реализации программы.

Так, предусматривается создание новых агропарков. Города разрастаются, приближаясь к существующим агропаркам, расширять которые невозможно в связи с действующими санитарными правилами. Но и для строительства новых сельскохозяйственных комплексов в республике, оказывается, непросто найти землю: то овраги, то скотомогильники, то коммуникации тянутся. С другой стороны, необходимо увеличить масштабы глубокой переработки мяса, молока и овощей, которые пока в заметных объемах вывозятся за пределы Чувашии. Уже подобрано шесть участков под агропарки, на днях начнется работа по подготовке их для потенциальных инвесторов.

Производственный бизнес будет развиваться в действующих и вновь создаваемых технопарках, что также благотворно скажется на социально-экономическом состоянии республики, приведет к увеличению количества рабочих мест, малых и средних предприятий. У резидентов сегодня популярны электротехническое производство, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов. Спрос на такие инвестиционные площадки превышает предложение. Поэтому планируется даже создание частных промышленных технопарков на свободных площадях заводов «Текстильмаш» и «ЧЭАЗ» в Чебоксарах, «Химпрома» в Новочебоксарске, «НПО Инновации» в Мариинском Посаде.

Индивидуальной программой предусмотрена поддержка жилищного строительства в республике. «Во все времена именно строительство являлось локомотивом экономики, потому что одно рабочее место в строительстве способствует созданию от 7 до 15 рабочих мест в смежных отраслях», — заметил врио Главы Чувашии Олег Николаев и особо подчеркнул важность инфраструктуры: «Когда формируется генеральный план территории, должны быть четко обозначены места, где будут находиться объекты инфраструктуры и социального значения: детские сады, школы, поликлиники. Чтобы мы потом не искали землю, не изыскивали другие ресурсы для решения важных задач обеспечения людей, к примеру, офисами врачей общей практики». В рамках же указанной программы 500 млн рублей собираются направить на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в чебоксарских микрорайонах «Новый город», «Солнечный», «Грязевская стрелка» и в 9-м микрорайоне западного жилого района Новочебоксарска.

В совокупности реализация всех программных мероприятий должна добавить экономике республики более 7000 новых рабочих мест, что позволит к 2024 году поднять среднедушевой доход жителей Чувашии с 18,1 тыс. рублей до 22,4 тыс. рублей, снизить уровень бедности с 18,3% до 16,3%, а уровень безработицы — с 5% до 4,8%. А какие коррективы в этот оптимистичный прогноз внесет коронавирус? «Конечно, он окажет влияние, и мы прорабатываем разные варианты действий. Говорят, хороший план — это тот план, который можно применять при изменяющихся обстоятельствах. Как в военных действиях — иметь резервы и использовать их в чрезвычайной ситуации», — поделился стратегическими наметками врио Главы.

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«Утверждение индивидуальной программы социально-экономического развития для нас очень кстати, — подчеркнул на совещании Олег Николаев. — Те меры, которые в нее были заложены, позволят нам смягчить последствия, вызванные нынешними непростыми временами».