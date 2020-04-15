В Новочебоксарске пенсионерка умерла от коронавируса

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Сегодня в Чувашии скончалась 79-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Covid-19 у нее подтвердился 10 апреля в ходе тестирования контактных лиц. В тот же день пенсионерка была госпитализирована в инфекционное отделение Новочебоксарской горбольницы. У женщины была тяжелая сопутствующая патология, во время лечения развилась дыхательная недостаточность, сообщают в Минздраве республики. Врачи оказывали всю необходимую помощь, перевели ее на аппарат ИВЛ, однако пожилая женщина скончалась.

«Искренне соболезную родным и близким. Врачи боролись до последнего, сделали все, что было в их силах. Это болезненный удар для всех нас», – заявил Олег Николаев. Он отметил, что при всех усилиях по защите людей от новой коронавирусной инфекции, количество заболевших в республике растет. 15 апреля к этому списку прибавилось еще 13 человек. «К сожалению, мы видим пренебрежение правилами безопасности. Особенно огорчает, когда не берегут здоровье те, кто находится в группе риска. Коронавирусная инфекция очень опасна осложнениями. Не надо думать, что вам повезет, что вас пронесет, если вы просто пройдетесь по соседним магазинам, — обратился ко всем жителям Чувашии Олег Николаев. — Мы сделали все, чтобы жители республики, особенно из группы риска, оставались дома. Продукты, лекарства, святыни – все это волонтеры доставят вам домой, только попросите. Еще раз призываю вас без лишней необходимости не выходить из дома».

Опубликовано: 15 апреля 2020 г.


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Один Ответ

  1. Соболезную — смерть она никого не щадит.
    Но почему не раскрываем болезни в страшной, который у неё был до вируса?

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