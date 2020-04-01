Программа развития Чувашской Республики утверждена Правительством России

На ее выполнение республика получит дополнительные средства

«У меня хорошая новость. Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии, над которой мы долго работали. Это значит, что в ближайшие четыре года в экономику Чувашии придут пять миллиардов рублей» — с такими словами врио Главы республики Олег Николаев обратился к жителям Чувашии на своей страничке в сети Инстаграм вечером 8 апреля.

Как известно, Чувашия вошла в число десяти регионов России с наиболее сложной финансовой ситуацией, на развитие экономики которых будут направлены дополнительные федеральные средства. И вот необходимый документ подписан. «Утвердить прилагаемую индивидуальную программу… Считать реализацию мероприятий индивидуальной программы приоритетной задачей общегосударственного значения», — говорится в документе.

По сути эта программа описывает текущее положение экономики республики, ее сильные и слабые стороны, и определяет проекты, которые необходимо осуществить в ближайшие годы с федеральной помощью. В частности, констатируется отсутствие в республики сверхприбыльных сегментов экономики, связанных с доходными сырьевыми отраслями, недостаточное количество инвестиционных площадок с готовой инфраструктурой, в то же время у нас высокая плотность населения, растет количество многодетных семей, а доля просроченной задолженности по кредитам остается рекордно низкой.

Стратегической целью программа определяет создание эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала. А достичь этого планируется за счет реализации крупных инвестиционных проектов в увязке с развитием транспортной инфраструктуры, создания привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса, роста объемов производства и производительности труда.

В частности, планируется создание на территории республики новых индустриальных парков, технопарков и агропарков. Среди них технопарк «Красная горка» в Цивильском районе, агропромпарк в Батыревском районе, экотехнопарк в Новочебоксарске и еще ряд частных промышленных парков на базе успешно развивающихся предприятий республики, представляющих пищевое и обычное машиностроение, электротехнику, химическую отрасль.

Планируется создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новочебоксарске, где уже есть заявки от восьми потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций 10 млрд рублей.

Как ожидается, по итогам реализации программы среднедушевые доходы населения в республике увеличатся с 18 тыс. рублей в 2018 году до 22,3 тыс. рублей в 2024 году, доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума населения уменьшится с 18,3% в 2018 году до 16,3% в 2024 году. Валовый региональный продукт в целом по республике в 2024 году должен вырасти в 1,2 раза.

В распоряжении правительства России отмечается, что по итогам реализации мероприятий программы в 2024 году будет рассмотрена возможность ее продления на следующие пять лет.

«Эти деньги мы прежде всего направим на создание благоприятного инвестиционного климата. Построим новые заводы, создадим новые рабочие места, а это дополнительные доходы бюджетов всех уровней, — сказал далее в своем обращении Олег Николаев. — Люди смогут получать высокую зарплату и строить успешную карьеру здесь, в Чувашии, а не уезжать на заработки в другие регионы. Если мы хорошо поработаем над этой программой, то получим еще пять миллиардов рублей. Но главное не это, главное – современная конкурентная экономика, не требующая внешних вливаний. Однако сегодня стоит другая задача – поддержать те предприятия и отрасли, которые больше всего пострадали от коронавирусной инфекции. Инфекция закончится, но жизнь продолжится дальше. И утвержденная правительством России индивидуальная программа нам позволит смягчить последствия этой инфекции и продолжить развитие экономики».