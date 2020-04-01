В налоговых инспекциях приостановили прием граждан

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В целях обеспечения защиты здоровья населения и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех территориальных налоговых органах Чувашской Республики с 6 по 30 апреля включительно и до особого распоряжения приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции.

Просим всех налогоплательщиков с пониманием отнестись к данным ограничениям.

Опубликовано: 7 апреля 2020 г.


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