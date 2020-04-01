Коронавирус в мире — хроника событий

В США скупают туалетную бумагу, а на Кубе отменили первомайскую демонстрацию

АВСТРИЯ. По распоряжению правительства страны с 1 апреля вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Наряду с соблюдением социальной дистанции это должно способствовать предотвращению распространения коронавируса, полагают австрийские власти. Со среды у входа в супермаркеты людям начали бесплатно вручать защитные маски, без которых покупки сделать будет невозможно.

К началу апреля в Австрии насчитывалось более 9800 заболевших опасной болезнью, 130 человек умерли.

Фото rg.ru

ГЕРМАНИЯ. Сенат Берлина обсуждает проект нового постановления, которое позволит штрафовать людей, не соблюдающих дистанцию в 1,5–2 метра, а также тех, кто находится на улице без уважительной причины, нарушая карантин.

Предполагается, что штраф составит 500 евро. Ограничения на передвижение по городу действуют в Германии с 22 марта. Они подразумевают запрет собираться в общественных местах в количестве более двух человек, если только речь не идет о большой семье. Дистанция между людьми должна быть 1,5–2 метра.

На начало апреля в Германии зафиксировано 62,4 тысячи больных коронавирусом, скончались 541 человек, вылечились 9,2 тысячи.

ФРАНЦИЯ. Чтобы выйти на улицу, жителям страны при себе нужно иметь либо справку с работы, либо специальную расписку, где прописана одна из уважительных причин: за продуктами, к врачу, по чрезвычайным семейным обстоятельствам или для занятий спортом во дворе.

Форму расписки можно скачать с официального сайта правительства. Проверять ее содержание будут полицейские патрули, которые могут остановить любого, кого встретят на своем пути. Если француз покинул место жительства без нужных бумаг или же оказался совсем в другом месте, нежели указано в расписке, ему придется заплатить штраф в размере 135 евро (около 11600 рублей). За повторное нарушение режима в течение двух недель штраф уже 1,5-3 тысячи евро, а за третий рецидив могут посадить в тюрьму на полгода. Начиная с прошлого вторника, когда начали действовать ограничения, правоохранители выписали уже более 90 тысяч штрафов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на этой неделе во Франции достигло почти 57 тысяч человек, 11 тысяч выздоровели, около 4 тысяч скончались.

США. Госдепартамент Соединенных Штатов обратился к гражданам с просьбой не скупать на фоне коронавируса туалетную бумагу.

С коротким обращением по этому поводу на официальном Twitter Госдепа выступила представитель ведомства Морган Ортагус. «Америка, полегче с туалетной бумагой!» — написала она. Ажиотаж начался из-за фейковых новостей: прошел слух, что поставщики одной крупной сети супермаркетов остановят производство туалетной бумаги. После этого в сети появились видео с драками за туалетную бумагу, и люди в США и других странах начали усиленно ее закупать.

Количество зараженных коронавирусом в США уже превышает 200 тысяч человек, более 4,3 тысячи человек скончались.

Фото rg.ru

ИРЛАНДИЯ. В национальную полицию за последнее время поступили сотни жалоб на мошенников, наживающихся на страхах людей перед коронавирусом.

Самый распространенный способ обмана — телефонное мошенничество. Посреди ночи неизвестный звонит жертве якобы из администрации больницы и сообщает, что родственник ничего не подозревающего гражданина заболел пневмонией нового типа и требуется срочно оплатить лечение. Аферисты также рассылают письма от имени ВОЗ, Международного комитета Красного Креста или национального Минздрава с предложением записаться на экспресс-тестирование. Для этого предлагается заполнить анкету на одном из поддельных доменов, очень похожего на официальную страницу организаций. Таким образом мошенники выманивают у людей номера и пароли кредитных карт.

В Ирландии на начало апреля зарегистрировано уже более 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 85 человек.

КУБА. Ситуация с распространением коронавируса привела к отмене традиционной для Кубы первомайской демонстрации.

Сообщается, что решение об отмене демонстрации было принято накануне в ходе заседания политбюро компартии Кубы, которое возглавил лично первый секретарь ЦК Рауль Кастро. Отказ от проведения массового шествия, которое традиционно проходит в день международной солидарности трудящихся на Площади Революции в Гаване, вызван борьбой властей с распространением коронавируса.

По последним данным на Кубе подтверждены 186 случаев инфицирования коронавирусом, число умерших достигло 6.