Пассажир поезда «Москва-Чебоксары» госпитализирован с подозрением на коронавирус

Оставаться дома, а не путешествовать в выходную неделю, крайне важно! Возможно, в этом вас убедит информация Минздрава республики о том, что сегодня, 27 марта, бригаде «скорой помощи» в защитных костюмах пришлось эвакуировать пассажира, который прибыл из Москвы.

Пассажир возвращался домой из-за рубежа и почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. К поезду была вызвана служба «скорой». В результате медики, соблюдая все протоколы, отвезли пациента с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение БСМП. Его поместили в изолированный бокс. Трех попутчиков, с кем он ехал в купе, положили в инфекционное отделение стационара. Кроме того, у всех 19 пассажиров вагона, а также проводников и начальника поезда – еще 12 человек, взяли анализы на коронавирус. Они отправлены на домашний карантин, где в самоизоляции проведут контрольное время под наблюдением участковых врачей.