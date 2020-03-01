Пассажир поезда «Москва-Чебоксары» госпитализирован с подозрением на коронавирус

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Оставаться дома, а не путешествовать в выходную неделю, крайне важно! Возможно, в этом вас убедит информация Минздрава республики о том, что сегодня, 27 марта, бригаде «скорой помощи» в защитных костюмах пришлось эвакуировать пассажира, который прибыл из Москвы.

Пассажир возвращался домой из-за рубежа и почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. К поезду была вызвана служба «скорой». В результате медики, соблюдая все протоколы, отвезли пациента с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение БСМП. Его поместили в изолированный бокс. Трех попутчиков, с кем он ехал в купе, положили в инфекционное отделение стационара. Кроме того, у всех 19 пассажиров вагона, а также проводников и начальника поезда – еще 12 человек, взяли анализы на коронавирус. Они отправлены на домашний карантин, где в самоизоляции проведут контрольное время под наблюдением участковых врачей.

Опубликовано: 27 марта 2020 г.


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