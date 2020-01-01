Прошедший снегопад дорожники назвали «рядовым»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для кого снег — радость, для кого — забота

Лиричной видеозарисовкой с кадрами падающего снега, запорошенной Московской набережной и другими видами заснеженной столицы поприветствовал жителей республики вчера утром в своем Инстаграм Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Нынешняя зима сугробами не балует, а потому снегопад, накрывший республику в ночь с 12 на 13 января, стал, пожалуй, первым серьезным испытанием для коммунальщиков и дорожников в новом году.

На федеральных дорогах, пролегающих по республике, на борьбу с приближающимся снегопадом первые «технички» вышли еще с вечера. Сигналы о надвигающемся ненастье дорожники получают загодя — чтобы встретить стихию во всеоружии и вовремя принять меры. Всю ночь и весь следующий день на трассах работало около 40 комбинированных дорожных машин, 8 автогрейдеров, шнекороторный снегоочиститель, больше десяти погрузчиков и около двух десятков тракторов, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». За ночь было израсходовано порядка 550 тонн песко-соляной смеси.

Ситуацию осложнял сильный ветер, добавили специалисты филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Чебоксарах. На открытых участках автодорог образовывались снежные переметы, на ликвидацию которых сразу же направляли технику. В целом на федеральных автомагистралях все прошло в штатном режиме и без серьезных аварий, минувший снегопад дорожники назвали «рядовым» — бывали метели и посерьезнее.

В Чебоксарах, как сообщили в «Дорэкс», на ночную расчистку проезжей части, тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам вышло 56 единиц спецтехники. А по данным на вчерашний полдень, на уборке дорог города в усиленном режиме трудились 97 дорожных машин и 112 рабочих. Засветло поднялись дворники, к примеру, в Калининском районе столицы. С утра пораньше за расчистку внутриквартальных и дворовых территорий там принялись 24 единицы техники и 441 дворник.

Тем не менее не все чебоксарцы утром смогли вовремя добраться на работу — в столице местами наблюдались пробки. По сугробам протаптывать дорожку пришлось и в некоторых дворах — дворники с лопатами появились там только после восьми утра.

 

Фото.cap.ru: Первый январский снегопад прошел в «штатном» режиме.

Опубликовано: 14 января 2020 г.


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