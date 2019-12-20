«Ледяной» дождь мобилизовал все службы

Тонны песка на дорогах и радуга под Новый год

Декабрьский «ледяной» дождь, заковавший в хрусталь все вокруг, внес коррективы в жизнь жителей республики. 25 и 26 декабря, по данным ГУ МЧС России по Чувашии, в регионе введен «желтый» уровень опасности, а с полудня вторника в Чебоксарах действует режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации.

В среду в школах Чебоксар и Новочебоксарска отменили занятия для учащихся 1-4-х классов — обучение проводилось дистанционно. А вот отправлять или нет на уроки школьников 5-11-х классов, родители решали сами. При этом взрослым рекомендовалось сопровождать детей по дороге в школу и обратно. Школы и учителя работали в штатном режиме.

На устранение последствий «ледяного» дождя в столице были привлечены все городские службы. Все дни, что бушевала стихия, коммунальные и аварийные службы работали в круглосуточном режиме, ситуация в городе находилась на контроле руководства чебоксарской администрации. Так, в ночь с 24 на 25 декабря на обработку дорог и тротуаров Чебоксар вышло 70 единиц дорожной техники, за сутки было израсходовано более 1045 тонн антигололедных материалов.

Но непогода все-таки дала о себе знать. За сутки в травмпункты Чебоксар и Новочебоксарска обратились около 400 взрослых и более 50 детей и подростков. Местами в городе обледенели троллейбусные провода, из-за чего общественному транспорту пришлось дожидаться технической помощи. Не обошлось и без упавших деревьев и повреждений линий уличного освещения. А чтобы утром троллейбусы пришли по расписанию, «рогатые» машины курсировали по городу всю ночь. Благодаря этому удалось не допустить обледенения контактных сетей. В 5 утра троллейбусы вышли на маршруты по графику. Весь вчерашний день работы по ликвидации «ледяного» дождя продолжались — дороги и тротуары обрабатывали 140 единиц техники.

Неприятности с погодой отразились и на новогоднем настроении чебоксарцев. Так, в некоторых школах города отменили новогодние елки, а районные и дворовые праздники перенесли на другие дни. Впрочем, нашлись и те, кого такие причуды природы привели в восторг. Социальные сети накануне были переполнены фотографиями «хрустальных» деревьев, перил, проводов и машин. А кому-то удалось увидеть под самый Новый год двойную зимнюю радугу.