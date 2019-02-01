«Росгосстрах» в Чувашии с начала года выплатил своим клиентам более 323 млн рублей

С января по ноябрь этого года филиал «Росгосстраха» в Республике Чувашия выплатил своим клиентам по страховым случаям более 323 млн рублей. Из них более 37 млн рублей составили выплаты по каско. По итогам трех кварталов этого года «Росгострах» с долей более 20% — лидер регионального рынка по добровольному автострахованию.

Более 28 млн рублей пришлось на выплаты по страховым случаям с недвижимостью. По словам директора филиала «Росгосстраха» в Чувашии Алексея Пирожкова, если в случаях с загородной недвижимостью самой частой причиной обращений за страховыми выплатами являются пожары, то для городских квартир порядка 90% страховых случаев приходится на заливы, чаще всего — из-за аварий систем водоснабжения, отопления и канализации. Страхование имущественных интересов граждан, по сути, исторический для «Росгосстраха» вид — на долю компании в Чувашии приходится почти 55% сборов в этом сегменте.

Безоговорочное лидерство принадлежит «Росгосстраху» на рынке страхования сельскохозяйственных рисков, где доля «Росгосстраха» по сборам составляет почти 75%, причем подавляющая часть — это договоры с физическими лицами и небольшими фермерскими хозяйствами. Как отметил Алексей Пирожков, именно крестьяне в свое время стали одними из инициаторов возрождения страхования в России после революции 1917 года, которое было восстановлено декретом Совнаркома и созданием Госстраха. «Росгосстрах», как правопреемник Госстраха, обладая большим опытом работы и развитой региональной сетью, на протяжении многих лет уверенно лидирует в таком непростом для бизнеса направлении, как страхование животных в личных подсобных хозяйствах, что еще раз подтверждает звание «Росгосстраха» как самой народной страховой компании.

«Наша компания изначально создавалась для защиты имущественных интересов граждан, а наши агенты есть даже в самых удаленных уголках Республики Чувашия. Поэтому закономерно, что в портфеле «Росгосстраха» подавляющая часть договоров приходится на физических лиц, — говорит Алексей Пирожков. — По итогам трех кварталов «Росгосстрах» в Чувашии лидирует на региональном рынке по страховым сборам. Мы разрабатываем и предлагаем своим клиентам новые страховые программы, привлекательные и по цене, и по набору рисков. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов, учитываем их предпочтения. И, конечно же, мы всегда готовы прийти на помощь, проконсультировать по порядку оформления документов на выплату при наступлении страхового случая».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие».

6 октября 2019 года система РОСГОССТРАХ отметила 98 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.