Небогатым поможет социальный контракт

Как «мармеладки» портят демографию

В 2020–2022 годах из федерального бюджета Чувашии будет ежегодно выделяться 372,4 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению бедности. Об этом вчера на заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности сообщил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вместе еще с 21 регионом страны наша республика является участником пилотного проекта Минтруда России, направленного на повышение уровня жизни людей.

В рамках так называемого социального контракта малоимущим гражданам и семьям предусматриваются выплаты по четырем направлениям. Первое — предоставление поддержки в размере 10134 рублей на трудоустройство или прохождение профобучения при содействии службы занятости на срок не более 12 месяцев. Второе — поддержка при прохождении профессионального обучения. Механизмами социального контракта предусматривается возможность оплаты курса обучения — до 30 тыс. рублей, предоставления выплат в период обучения в размере 10134 рублей на срок до 3 месяцев, а также возмещения затрат работодателю за стажировку после обучения сроком до 9 месяцев.

Социальные контракты будут выдаваться и на развитие собственного дела. В случае успешной защиты проекта на районной комиссии гражданам будет выделяться 250 тыс. рублей при условии осуществления деятельности ИП не меньше трех лет. Также предусмотрена прямая финансовая поддержка семей в размере 10134 рублей ежемесячно, но не более 12 месяцев (выплата производится на одного члена семьи).

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: «По прошлому году у нас уровень бедности составлял 8,3%. По этому году этот показатель прогнозируется примерно на том же уровне. При этом задачей, которую перед нами поставил Президент Российской Федерации, является снижение уровня бедности к 2024 году в два раза. Задача наша — работать на результат. Нужно открывать новые, высокотехнологичные производства, повышать производительность труда».

Вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Викторов рассказал на заседании о реализации региональных проектов, направленных на выполнение национального проекта «Здравоохранение» за 11 месяцев этого года и о прогнозе в целом по году.

На реализацию всех региональных проектов в 2019 году направлено 2,8 млрд рублей, отметил министр. За 11 месяцев освоено более 72% этой суммы. Направлены они, в том числе, на укрепление материально-технической базы отрасли. Речь идет, в частности, о таких направлениях, как лечение сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, развитие детской медицины, внедрение цифровой медицины, кадровое обеспечение здравоохранения. В части сердечно-сосудистых болезней министр заверил, что благодаря принимаемым мерам до конца года будет сохранено не менее 115 жизней. В части онкологии по году снижение смертности составит 2,3%.

Глава республики заострили внимание на кадрах — какая ситуация ожидается в следующем году? В частности, в так называемом целевом обучении врачей, которое зачастую ограничивается благими пожеланиями, а не реальным закреплением специалиста на местах… По словам министра, будут применяться меры материального воздействия на тех, кто не захочет отрабатывать затраченные на них бюджетные средства.

Министр здравоохранения также представил отчет о ходе выполнения региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Демография». Одна из задач, которая предусмотрена в этих проектах, — мотивация людей к здоровому образу жизни.

«На достижение целевых показателей снижения смертности среди мужчин трудоспособного возраста оказывают влияние неуправляемые факторы, — отметил Владимир Викторов. — Наряду с медицинскими причинами — болезнями системы кровообращения, новообразованиями — к смертности в 28% случаев приводили внешние причины: транспортные травмы, падения с высоты, отравления».

При обсуждении регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», Глава Чувашии подчеркнул, что надо обратить особое внимание на мероприятия по снижению потребления табака и алкоголя.

Михаил Игнатьев также потребовал взять на контроль проблему употребления молодыми людьми снюсов — их в быту называют «мармеладками» (об этом, напомним, «СЧ» рассказывала в номере от 10 декабря, в материале «Снюс против нейронов»). В этих вроде бы безобидных сладких конфетах в разы больше содержится никотина. Проведена соответствующая экспертиза, между тем их продолжают продавать, пользуясь различными законодательными уловками. Надо с эти покончить, сказал Глава, шире рассказывать о пагубности «мармеладок», ведь они в итоге наносят ущерб здоровью молодежи, а значит, демографии в целом.