Т Плюс оценила «плюсы» удачного года

Успехи в сотнях километров и миллиардах рублей

«Год для компании хороший, удачный и полезный», — комментируя итоги уходящего года, заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на селекторной пресс-конференции, организованной для журналистов 16 регионов присутствия компании.

К новой модели рынка тепла

Успешность года он в первую очередь связывает с рекордной цифрой по объемам инвестиций, превышающей 20 млрд рублей, тогда как «еще в 2014-2015 годах инвестпрограмма была на уровне 13-14 млрд рублей».

Большое достижение — ремонт в регионах присутствия более 400 км тепловых сетей, что составляет порядка 2% эксплуатируемых компанией магистралей. По его мнению, это хороший показатель, но — недостаточный: «Для того чтобы в обозримой перспективе избавиться от проблем с теплоснабжением, требуется 8-10%». Иначе «уже через несколько лет износ сетей достигнет 90%, и это будет борьба за выживание». Нужно порядка 120-150 млрд рублей. Где их взять? Рассчитывать на дебиторскую задолженность, которая достигла 61 млрд рублей, не приходится.

Да, темп роста долгов потребителей серьезно замедлился, компания с должниками активно работает — «есть уже несколько посадок за воровство наших денег, и мы будем продолжать работу по взысканию долгов в еще более жестком варианте», тем не менее дебиторская задолженность увеличивается — примерно на 5 млрд рублей ежегодно. «Мы бы могли направить эти деньги на замену сетей, но у нас их просто нет», — сетует генеральный директор.

Выход из ситуации в Т Плюс видят в переводе городов своего присутствия на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу «альтернативной котельной», что позволит компании привлечь до 150 млрд рублей инвестиций в развитие теплоснабжения. Первым городом, где уже принято такое решение, стал Ульяновск. В числе тех, с которыми энергетики ведут активные переговоры, Андрей Вагнер назвал и города Чувашии — Чебоксары и Новочебоксарск: «Новая модель рынка тепла будет для нас определяющей на ближайшие годы. Успешный переход всех этих городов в ценовые зоны теплоснабжения позволит Т Плюс существенно нарастить инвестиции в развитие теплоснабжения».

ОЗП без эксцессов

В чебоксарской студии видеомоста общение с представителями чувашских и марийских СМИ продолжило руководство филиалов «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В том, что «без эксцессов вошли в отопительный сезон и продолжаем его в штатном режиме», директор филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс Сергей Ушаков видит результат ответственной подготовки к ОЗП, которая стартовала еще в январе, — с вывода на текущий ремонт турбоагрегата № 1 Новочебоксарской ТЭЦ-3. В этом году капитально отремонтирован турбоагрегат № 7 станции в Новочебоксарске, там также выполнен средний ремонт одного котлоагрегата и двух турбоагрегатов — на Чебоксарской ТЭЦ-2. Всего на энергообъектах филиала в трех городах присутствия филиала отремонтировано более двух десятков котлов и турбин.

На Чебоксарской ТЭЦ-2 капитально отремонтирована основная дымовая труба. Объем финансирования этих работ превысил 5,5 млн рублей. А капитальный ремонт первой башенной градирни и реконструкция второй — покрытых облаком пара огромных сооружений, видных чуть ли не со всех концов города, — обошлись компании в 88 млн рублей. Полномасштабную подготовку к ОЗП прошло и теплосетевое хозяйство — около 96 км магистралей. «Всего в текущем году филиалом на подготовку энергообъектов Марий Эл и Чувашии к ОЗП направлено порядка 700 млн рублей, что существенно больше, чем в прошлом году», — отметил Сергей Анатольевич.

Бомбы замедленного действия

При том, что Т Плюс ведет постоянную работу по повышению надежности и безопасности эксплуатации оборудования, энергетики призывают и самих горожан к ответственности. К сожалению, ее кое-кому как раз и не хватает.

Проверки, проведенные специалистами компании, выявили размещение в охранных границах тепловых сетей филиала большого количества несогласованных объектов: 18 автостоянок, 2 торговых павильона, 2 детские площадки в Чебоксарах и 6 автостоянок в Новочебоксарске. Территории удобные, выравненные, затраты на обустройство минимальные — вот и занимают их все, кому не лень… Собственникам тех объектов будут выданы предписания по их демонтажу, в случае неисполнения компания намерена обратиться в прокуратуру.

— В соответствии с нормами эксплуатации теплосетей на территориях их охранных зон не допускается ведение хозяйственной деятельности, — подчеркнул Сергей Ушаков. — Игнорирование этого правила может привести к повреждению наших сетей. Но самое главное — незаконное размещение представляет большую угрозу жизни и здоровью граждан. Собственники тех стоянок и павильонов даже не заглядывают в кадастровую карту города, занимая охранные зоны наших магистралей, закладывают, я бы сказал, бомбу замедленного действия для горожан.

Еще одну такую опасность он видит в увлеченности некоторых застройщиков жилья индивидуальным отоплением. Эффективность любой частной котельной, уверяет директор филиала, ниже, чем у генерирующего объекта с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. И вся та мнимая экономия от дешевого газа, за которую ратуют потребители с индивидуальным отоплением, уже через несколько лет сводится на нет, когда приходится менять котел. При этом природный газ для них остается единственным источником тепла, а ТЭЦ имеет резервное топливо — мазут, и если вдруг возникнут проблемы с подачей газа, у ее потребителей перебоев с теплоснабжением точно не будет. Плюс к этому — безопасность, уровень которой, безусловно, в разы меньше, когда «у нас в квартире газ».

В Чебоксарах нет проблем с присоединением к централизованному отоплению в зоне эффективного теплоснабжения от ТЭЦ-2, имеющей серьезный резерв по теплу.

«Мы обеими руками за новых потребителей, предлагаем застройщикам льготные условия — вплоть до нулевой стоимости присоединения и готовности к софинансированию их затрат по прокладке труб для централизованного отопления», — заверил Сергей Ушаков.

За долгами… с «чемоданом»

Безусловно, без темы долгов потребителей не обошлось. Как сообщил директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович, при том, что «у нас показатели самые хорошие, уровень собираемости платежей по филиалу составляет 98,1%, что выше, чем в среднем по всей Т Плюс», общая сумма задолженности потребителей двух республик перед энергокомпанией превышает 1,4 млрд рублей. 718 млн рублей из этой суммы — доля клиентов в Чебоксарах, 514 млн — за новочебоксарцами. Потому борьба с неплатежами будет продолжена — с использованием всех установленных законом мер.

Большую эффективность показали совместные с судебными приставами рейды с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять в потоке транспорта автомобили должников. Поэтому в филиале принято решение о приобретении собственного такого «чемоданчика» — в полку арестованных машин должников, надо полагать, в скором времени прибудет.

Впрочем, энергетики с большим удовольствием используют поощрительные меры в отношении добросовестных клиентов. Недавно наградили лучшие ТСЖ и УК, а скоро подведут итоги акции «В Новый год — без долгов!» — самые добросовестные потребители получат ценные подарки.

И еще: филиал ЭнергосбыТа запустил новый онлайн-сервис, который позволяет оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение, не выходя из дома. Клиентам — физическим лицам в «личном кабинете» на сайте энергокомпании нужно всего-то набрать номер лицевого счета — все доступно и просто. Платежи принимаются без комиссии с карты любого банка.

Фото Александры Филипповой: «С подготовкой энергообъектов к зиме филиал справился успешно», — заверил представителей СМИ Сергей Ушаков.