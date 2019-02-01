Иван Моторин: «Работу всем надо делать своевременно»

Премьер-министр Чувашии ответил на вопросы «СЧ»

В лаконичном и строгом рабочем кабинете премьер-министра Чувашии Ивана Моторина первое, на что сразу обращаешь внимание — небольшая нарядная новогодняя елка.

Традиционная встреча Председателя Кабинета Министров республики с редакцией «СЧ», которая обычно проходила в стенах газеты во время утренней планерки, в этот раз перенеслась под своды Дома правительства и совпала с кануном Нового года и Рождества. Несмотря на плотный рабочий график, Иван Борисович не ограничивал прессу во времени – общение заняло около полутора часов. Разговор получился не только обстоятельным – журналисты успели затронуть немало важных вопросов, но и живым – премьер-министр предстал человеком, придерживающимся здорового образа жизни. В его ежедневном расписании обязательно есть место для спорта.

«Вчера торговали пирожками, а сегодня строят дома»

— Иван Борисович, вы часто инспектируете различные стройки соцобъектов. Одна из последних поездок – строящиеся ледовая арена Регионального центра по хоккею, садики в микрорайонах «Солнечный» и «Новый город», школа. Не всегда строители выдерживают график, у нас, у журналистов, даже появилось выражение – «эффект кадетского корпуса», когда важную стройку приходится контролировать из Дома правительства. Когда вы встречаетесь с такими строителями, что вы видите в их глазах?

— Энтузиазм (с улыбкой – ред.). Люди, которые искренне верят, что сдадут объект, на котором нужно выполнить работы на десятки миллионов рублей, за две недели, — конечно, это энтузиасты своего дела. Думаю, истоки этой проблемы — в самих строительных организациях. Отрасль в последние годы очень сильно трансформировалась: солидные строительные компании ушли по большей части в жилищный рынок, а возведением соцобъектов занялись малый и средний бизнес, не очень устойчивый к финансовым катаклизмам.

Есть, конечно, и хорошая практика. Например, каток Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе. Трудностей на объекте нет, подрядчик, цивильская компания «ПМК-8», укладывается в графики, гарантирует сдать объект даже раньше срока, в мае следующего года. Проблема там была лишь с проведением аукциона: он трижды отменялся, на него выходили жуликоватые фирмы, но, в конечном счете, победила достойная компания.

А вот с детскими садами, где я побывал, – ситуация другая. На обоих давно пропустили сроки. В «Новом городе» городские власти пошли на рискованный шаг – 4 месяца назад, в конце августа, расторгли контракт с недобросовестным подрядчиком, заменив его Стройтрестом №3. Строители приложили титанические усилия: в сжатые сроки нагнали отставание и планируют до конца года сдать объект. В другом детском саду, в микрорайоне «Солнечный», — пример обратный: как не надо работать…

Есть не очень хорошая практика со строительством биатлонного центра. Еще по некоторым объектам остались долги, хотя подрядной организации уже нет. Приступая к социальному объекту, подрядчик должен понимать, что у него для этой стройки должны быть оборотные средства. Многие не оценивают свои силы, выдыхаются и испытывают сложности с финансированием своих объектов. Другая причина – недостаточный уровень профессионализма строителей, «сырые» проекты.

— Вопросы от обманутых дольщиков постоянно поступают и Президенту России, и Главе Чувашии. Решением проблемы называют эскроу-счета, появившиеся в России с 1 июля 2019 года. Как в Чувашии приживается новая схема?

— Однозначно, деньги долевиков для застройщиков – более «дешевые», чем работа в эскроу-счетах. Проще говоря, застройщик занимает бесплатно деньги у людей и на них строит. Через эскроу-счета отвлечение средств невозможно. Для застройщика это дополнительный аудит, дополнительные издержки. Ведь уже не получится собрать все деньги, положить их на депозит и получать маржу, как это было в 2013 году. Для долевиков эскроу-счета — это дополнительная страховка. Их средства гарантирует банк. Да, в этом случае банк зарабатывает. Но и у него есть издержки. Порою слышу от банкиров, что они создают целые строительные отделы.

Сегодня большинство застройщиков достраивают дома и вводят в текущем году не по эскроу-счетам. Эта схема проявит себя все же в следующем году. Правительство приняло ряд послабляющих нормативных актов на период перехода на эскроу-счета, и многие застройщики этим воспользовались. Как работают эскроу-счета — покажут 2020-й, 2021-й годы. Это время, вероятно, для жилищного строительства будет наиболее сложным. К 2021 году фактически останутся только работающие по эскроу-счетам, или проблемные объекты-долгострои.

— А какова сейчас в республике ситуация с проблемными объектами?

— Если говорить о реестре проблемных объектов, в нем сегодня пять объектов: это ООО «Кратонстрой» — ул.Гражданская, поз.6, ООО «Алза» — проезд Соляное, поз.5 и ООО «Победа» — ул. Калинина, поз.83. Еще два объекта внесены в него по формальным условиям – это стройплощадки «СУОРа» (позиция 15 и позиция 25 в «Садовом», — ред.), потому что он находится в процедуре банкротства. А это один из ключевых критериев отнесения объекта к проблемным. Но на этих двух объектах дольщиков практически нет, сегодня рассматривается мировое соглашение, мы ждем, что «СУОР» выйдет из банкротства и два объекта автоматически уйдут из этого реестра.

Но проблемных объектов, балансирующих на грани, значительно больше. По самой скромной оценке, их больше десяти. На некоторых из них ситуация очень сложная. Больше всего настораживает тот факт, что по ряду объектов в ходе проверок Минстроя Чувашии выявлен вывод денежных средств. И это самое тяжелое. Очень сложно найти инвестора, нового строителя, который придет на объект, на котором он не видит для себя прибыли. Мы это уже проходили. Так, с проблемными домами по Фучика, 9-й Пятилетки, Тракторостроителей, где деньги были украдены подрядной организацией, ситуация затянулась на годы. Тогда пришлось привлекать средства долевиков, находить бюджетные схемы, решать вопросы технологических присоединений – а это всегда сложнее.

Могу обнадежить долевиков ООО «Победа» и ООО «Кратонстрой»: на днях состоялось подписание соглашения с Фондом поддержки долевиков, по которому на достройку этих домов планируется выделение средств федерального бюджета. Регионы, в том числе и Чувашия, получат на эти цели из федерального бюджета 2,5 миллиарда рублей. Я рад за долевиков. Практика для России новая, будет отработан механизм. Но надеяться, что государство постоянно будет достраивать такие дома, не стоит. На решение проблемы потребуются сотни миллиардов рублей

К сожалению, такие застройщики, как «Победа» и «Кратонстрой» есть. Еще вчера эти люди, можно сказать, пирожками торговали на улице, а сегодня, подумав, что строительство — это простое и прибыльное дело, решили, что они великие строители.

О троллейбусах и безопасности на дорогах

— Одна из самых обсуждаемых тем – запуск троллейбусной линии между Чебоксарами и Новочебоксарском. Уже известно, как все будет происходить?

— Закупка троллейбусов будет произведена в этом году. На мой взгляд, вполне по силам до конца года запустить этот маршрут. Более того, эти мероприятия заложены в индивидуальный план социально-экономического развития республики. Минпромторг России нас поддерживает: в ближайшие два года на закупку троллейбусов планирует заложить 625 млн.

Троллейбусное предприятие Чебоксар будет сохранено. Вероятно, мы воздержимся от налаживания контактной сети, это более дорогое удовольствие, поэтому закупаться будут новые троллейбусы на автономном ходу. Наши троллейбусники, кстати, достигли неплохого результата – и в прошлом году, и в этом они вышли практически на безубыточную работу.

— А кто будет обслуживать линию?

— Определить, кто будет эксплуатировать — Чебоксарское троллейбусное управление или Новочебоксарское, или, возможно, коммерческие организации, нужно Минтрансу. Проведем переговоры с городом. Считаю, интерес у чебоксарских властей должен быть.

— Все чаще звучит и тема международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», который затронет и Чувашию. Каким будет проект для республики?

— Буквально на днях планируется встреча с представителями Росавтодора по обсуждению нашего участка. Чувашский отрезок предположительно будет ключевым: у нас будет отправная точка строительства в обе стороны — на Нижний Новгород и Казань. Строительство дороги пройдет вблизи Канаша. Сроки пока не определены, они зависят от финансирования. Это может быть вопрос как 3-5 лет, так и десятилетий.

— Иван Борисович, вы ведь тоже водитель. Часто ли ездите за рулем и что не приемлете на дорогах?

— В последние годы, конечно, реже приходится бывать за рулем. Я недалеко живу от работы – предпочитаю пешком ходить. Но бывали времена, когда я наезжал за год около 40 тысяч километров — ездил на Алтай, в Кисловодск, в Краснодарский край. Когда не соблюдают ПДД, когда вне очереди лезут из одного ряда в другой – это, конечно, раздражает.

— По-вашему, как снизить аварийность на дорогах?

— Это вопрос и качества дорог, и дополнительного освещения, и фото- и видеофиксации, и светофоров — словом, всей инфраструктуры. К примеру, отбойники между встречными полосами снижают в разы аварийность, предотвращая выезд на «встречку». На федеральных трассах во многих зарубежных странах, я заметил, полосы в разные стороны могут быть двумя совершенно разными дорогами. В России главенствует принцип экономии. Так, трасса М-7 в некоторых местах фактически пролегает по деревням, то есть убили двух зайцев: и к населенному пункту дорогу провели, и трассу проложили. Сегодня новые дороги строятся в обход населенных пунктов. Республика участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги», развиваются дороги в Чебоксарской агломерации, подтягиваются региональные трассы. Все вместе это должно привести к уменьшению по смертности на дорогах, но многое зависит и от водителей.

«Ограничивать инвестиции неразумно»

— Еще одна тема, которая не сходит с повестки, – китайские инвесторы. Как движется реализация их аграрного проекта в Порецком и Шумерлинском районах?

— Есть сложности, так как к проекту проявляют какой-то политический интерес. Сейчас китайские предприниматели возделывают земли. Они вводят в севооборот земли Порецкого района, которые не обрабатывались больше 30 лет. С точки зрения экономики, это очень затратно – инвесторы потратили сотни миллионов рублей, чтобы выкорчевать пни, распахать. Многие рассуждают: мол, давайте сами сделаем. Так не очень-то большая очередь среди наших предпринимателей… Затем китайская сторона приступит к проектированию и строительству молочно-товарной фермы в Шумерлинском районе. По проекту заявлено 10 тысяч голов скота. Это будет огромное производство, крупнейший сельскохозяйственный проект не только в Чувашии, но, возможно, и в ПФО. К примеру, сейчас самая большая ферма в республике насчитывает около 1200 голов. С нашей стороны ограничивать иностранные инвестиции, о которых говорят руководители государства, Глава республики, неразумно.

Свою продукцию китайские аграрии намерены реализовывать не в Чувашии и даже не в России, а на своем внутреннем рынке. Сейчас в Китае бурно развивается культура потребления молока и молочных продуктов, хотя еще десять лет назад этого не было.

— Какие еще пришли инвесторы?

— Чаще всего вкладывают средства организации, которые так или иначе присутствуют на рынке республики. Среди иностранцев расширение производства заявлено немецкой компанией RUKO – сейчас они решают вопрос по строительству нового корпуса. Открылась новая площадка в Технопарке – о своем производстве заявила украинская компания «Турбоком». В Канаше активно реализует проект по холодильному оборудованию компания АРКТО, которую мы поддержали по фонду промышлености, выдав кредит в размере около 300 млн рублей. Они являются резидентами ТОСЭР. В этом году завершена модернизация компании Хевел – предприятие увеличивает объемы производства. В целом объемы инвестиций в этом году оцениваем в пределах 55 млрд рублей.

— Чувашкредитпромбанк: все еще держите руку на пульсе?

— На сегодняшний день временная администрация считает, что активов банка достаточно для покрытия всех его обязательств. В суд уже направлено заявление о принудительной ликвидации предприятия, замечу, не банкротстве. Первое заседание назначено на январь. Если суд сделает вывод, что активов достаточно, есть шансы, что обязательства будут погашены. А по страховым случаям все спокойно выплачивается, ажиотаж уже прошел.

Земля и газ

— Если оглянуться на 10 лет назад, какие сферы стали прорывными за это время в республике?

— Очень многое сделано в социальной сфере – появились детские сады, школы. В столице республики, к примеру, до 2017 года, когда открыли школу №1 по улице Гладкова, школы не строились 10 лет. Сегодня мы понимаем, что демографическая ситуация в Чебоксарах назрела – почти в каждом новом микрорайоне от жителей поступают просьбы о необходимости строительства новых учебных заведений. Строительство ряда школ стоит на контроле в администрации Президента России – в частности, школы в «Садовом». Мы намерены начать строить ее в следующем году, сдав за два года. По плану — вводить в Чебоксарах школы раз в два года. Что касается школ на селе, они как строились, так и будут строиться.

Отмечу также прорыв в дорожном строительстве. И федеральные, и региональные трассы преображаются. Нами направлена заявка на участие в программе Росавтодор, под которую попадает порядка 68 объектов и мостовых переходов в республике. Великолепен Московский мост, набережная Волги в Чебоксарах – еще пять лет назад там была «бетонка».

— Участки для многодетных семей. Вопрос подвода к ним коммуникаций решается?

— Мы участвуем в этом процессе, но не так активно, как хотелось бы. Это очень затратное мероприятие. По оценкам, на строительство инфраструктуры Чебоксарам потребуется несколько миллиардов рублей. Понятно, что городу приоритетнее вложить эти средства в решение волнующих жителей сейчас проблем. Решение вроде бы простое — в России земли много, но никто не стал считать, во сколько выльется инфраструктура. Участки ведь фактически расположены в чистом поле: там нужны вода, газ, дороги. В результате мы получили другую проблему. Да, это обязанность муниципалитета, есть уже судебные решения. От обустройства земельных участков для многодетных семей никто не отказывается, работа ведется. Было бы интереснее, если бы в свое время Чебоксары, например, выкупили прилегающую землю к городу для последующего индивидуального строительства. Сейчас получилось так, что все вокруг в частных владениях.

— А как обстоят дела с газификацией Заволжья?

— Газифицировано Заволжье будет. Сейчас это единственное место в республике, где топят углем. Санаторий «Чувашия» отапливается мазутной котельной, а это фантастические расходы. Со стороны республики все оргвопросы уже решены, отобрана строительная компания, получено разрешение на строительство, завезен материал. В следующем году Газпром планирует вложить 229 миллионов в строительство в Заволжье. В 2021 году там должны появиться первые потребители газа. Полувековая проблема будет решена. Я в этом не сомневаюсь.

— Есть и такая проблема, как долги по газу…

— Долги у муниципалитетов есть, но основные должники все-таки население. Правительство республики по наиболее проблемным объектам приняло решение модернизировать инфраструктуру – уходить от неэффективного сетевого хозяйства, строить новые объекты генерации тепла. Серьезные средства в этом плане вложены в Козловку, Шумерлю, Алатырь, Мариинский Посад. Республика оказала и прямую поддержку из бюджета. Тема болезненная, к тому же усугублена банкротством «Коммунальных технологий», накопивших долг больше миллиарда рублей.

Рабочий день начинается со спорта

— Давайте не будем о грустном. Впереди Новый год, у вас есть семейные традиции его празднования?

— Последние десять лет я особо-то его и не встречаю. Обычно спать ложусь часов в одиннадцать, так что новогоднее обращение Президента в записи слушаю. Но елку ставим, этим дети занимаются.

— Мы знаем, что вы играете в хоккей. Вот и на эстафете «СЧ» несколько лет назад вы первым прибежали. Как еще удается «выключить» работу?

— Желание, наверное, надо найти. В Правительстве республики всегда, сколько я помню, были спортивные дни. Играли в волейбол, стрит-баскет, собирались в спорткомплексе «Динамо», в Школе вольной борьбы на Чапаевском поселке, на «Спартаке». Хоккей связан с именем Михаила Васильевича. Вспомнил, что в детстве я играл в хоккей. По понедельникам и четвергам у нас хоккейные дни. В команде — и депутаты, и министры. Министров-хоккеистов, правда, немного. Из нынешних — разве что министр спорта. Хоккей по трудозатратам один из самых оптимальных видов спорта. За тренировку я два килограмма сбрасываю. Чаще всего в нападении играю.

По натуре я — жаворонок. Встаю каждый день в 4 утра, в 6 утра — уже в спортзале. Помогают переключиться прогулки пешком. Хожу много, мне не составляет труда пройтись несколько десятков километров.

— Следите за спортивными матчами?

— Нет. В последнее время к спортивным трансляциям я очень спокойно отношусь: могу выключить телевизор в середине матча и спокойно пойти спать. Из последнего следил за чемпионатом мира-2018 по футболу.

— И напоследок — ваши пожелания нашим читателям на новый, юбилейный для Чувашии, год.

— Пожелаю благосостояния. В этом плане я человек прагматичный. Будет достаток, будет и настроение. Чтобы работа любимая была с достойной оплатой, семейного благополучия. А в год 100-летия Чувашской автономии хочу пожелать принять участие в праздниках. Их будет много – как в республике, так и в соседних регионах, даже соседних странах, например, в Белоруссии.

— Спасибо за беседу!

Владимир Васильев Ольга Казакова

Фото Максима Васильева