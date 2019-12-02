Жители республики обратились с вопросами к Михаилу Игнатьеву

«Помогите разобраться!»

Полтора часа разговора, больше 130 вопросов и 23 обращения, прозвучавшие в прямом эфире, — такой была «прямая линия» Главы республики, состоявшаяся 4 декабря. От имени своих слушателей и читателей с Михаилом Игнатьевым общались журналисты Национального радио, газет «Советская Чувашия» и «Хыпар». И, конечно, дозванивались в студию сами жители республики.

И если в прошлом выпуске мы рассказывали о прошедшей встрече лишь в общих чертах, на этот раз хочется остановиться на заданных вопросах и ответах на них подробнее. Говорили о разном — о бюджете региона и федеральных грантах, сельской ипотеке и едином проездном в городе, материнском капитале и дорогах…

Особенностью этой «прямой линии» стало большое количество обращений из сел — люди описывали свои жизненные ситуации, нередко добавляя в конце: «Помогите разобраться». И это понятно, республиканские радио и газеты слушают и читают в районах, а не только в столице Чувашии. Разговор шел на двух языках — русском и чувашском, кому как удобнее.

Рассказывая о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Михаил Васильевич отметил: главный финансовый документ принят и закон о его принятии подписан. В приоритете по-прежнему остаются социально значимые направления, которые предусмотрены в государственных программах Чувашии и программах муниципальных образований. Известно и на что будет потрачен федеральный грант, около миллиарда рублей, выделенный Чувашии по итогам оценки эффективности работы органов власти.

Деньги будут распределены по муниципалитетам и направлены «на социальную составляющую». Отдельно остановился руководитель региона на проектах инициативного бюджетирования. Он сообщил, что только на 2020 год в республиканской казне на данные цели предусмотрено 270 млн рублей, «с первых теплых дней весны работы в рамках этих проектов должны начаться».

Большой блок вопросов был посвящен транспорту. Горожане просили организовать единый проездной билет («как в Курске»), упорядочить сообщение между столицей и Новочебоксарском, сельчане жаловались на проезжающие у деревни большегрузы и отсутствие автобусов.

Комментируя вопрос о проездном, Михаил Игнатьев прежде рассказал о транспортной реформе в Чебоксарах — благодаря ей удалось уменьшить количество транспорта на остановках, сделать движение более безопасным. Теперь городским властям поручено рассмотреть возможность введения единого проездного. Что касается сообщения с Новочебоксарском, нужно начать с хронометража, понять, в какие часы не хватает автобусов, и принять меры, если они действительно нужны.

Жительница деревни Янашкасы Чебоксарского района, дозвонившись в прямой эфир, спросила сразу обо всем, что наболело. И о большегрузах, и о проезжающем автобусе, который не останавливается в ее деревне… Ситуацию с большегрузами Михаил Игнатьев пообещал взять на контроль. Он объяснил — чтобы ограничить их движение, соответствующее решение должно принять районное Собрание депутатов, а также нужно рассмотреть вероятные пути объезда для машин. Возможность остановки автобуса у деревни тоже будет рассмотрена.

Прозвучал в эфире вопрос активиста еще одной деревни, Красный Октябрь Шумерлинского района: как быть, если в райцентр автобус не ходит, поинтересовался он, а в больницу пожилым людям надо. На что Михаил Васильевич рассказал о региональном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография»: в его рамках для районов были закуплены специальные автомобили, на которых пожилого человека могут доставить в больницу и обратно — всего несколько десятков машин.

Не раз заходил разговор о поддержке фермеров — спрашивали, как им пробиться на полки торговых сетей. Говоря о субсидиях и грантах для сельхозпроизводителей, Глава республики напомнил о необходимости для последних «играть по правилам», сообщил, что все меры поддержки сохранены. Напомнил: наши производители занимаются поставками в 31 страну, для сбыта продукции в рамках республики регулярно организуются специальные ярмарки, работает Николаевский рынок, функционируют магазины Чувашпотребсоюза. А вот чтобы разместиться на полках торговых сетей, фермер должен обеспечить их большими объемами продукции, позаботиться о грамотной логистике. Отдельные производители всего этого обеспечить не могут, но им могло бы помочь объединение в кооперативы.

На удивление, именно жители чувашской столицы поинтересовались, как будет развиваться сельская ипотека. Михаил Игнатьев рассказал, что ставка составит до 3% годовых, и воспользоваться кредитом можно будет уже с 1 января 2020 года сельчанам, а также горожанам, имеющим участок на селе и планирующим строительство и переезд. Взять сельскую ипотеку в республике смогут примерно 10 тыс. семей.

Вопрос от жительницы микрорайона Липовский Новочебоксарска оказался не столь глобальным, но не менее насущным — она спросила, как быть с отсутствием в их местности канализации. Руководитель региона показал свою осведомленность в теме, сказав, что положение дел объясняется существованием в прежние времена четырехкилометровой зоны «Химпрома», в которой ничего не строилось. Сегодня дело за администрацией Новочебоксарска — чтобы включить сети водоснабжения и канализации в какие-либо программы, нужно разработать проектно-сметную документацию. «Даю задание через этот прямой эфир», — наказал Глава республики.

Из Красноармейского района сообщили, что им нужна водонапорная башня. «Вода — это здоровье», — согласился с такой надобностью Михаил Игнатьев, напомнив о федеральном проекте «Чистая вода» и деньгах, выделяемых в том числе из регионального бюджета. Везде и сразу реализовать этот проект, естественно, невозможно, поэтому муниципалитеты должны разработать свои программы, определить, где проблема с водой стоит наиболее остро.

Звонок, поступивший из Мариинского Посада, касался вывоза мусора. «Почему первые контейнеры появились в 2019 году, а квитанции высылают с октября 2018 года?» — поинтересовался местный житель. Потому что мусор вывозился и до установки контейнеров, ответил руководитель республики, выразив надежду, что все так и было: сельчане не выкидывали свои отходы в ближайшей лесополосе. Также он рассказал, что до конца года все старые контейнеры в Чувашии будут заменены на новые — и в этом наша республика пример другим регионам.

Надо отметить, что многие звонки из сел и деревень касались местных вопросов (ремонт дорог и подъездов, обновление клубов, дамб, починка крыш…) Что-то Михаил Васильевич комментировал сразу, что-то обещал взять на контроль. Иногда говорил — разобраться без выезда на место сложно, ответ будет дан позже. Важно одно — работа не закончилась с окончанием прямой линии, изучение поступивших вопросов продолжается и сегодня.

Фото Максима Васильева: Для журналистов прямой эфир был дебютом, и они заметно волновались. Привычный к подобным мероприятиям Глава республики держался непринужденно.

фото mintrans.cap.ru

О едином проездном билете чебоксарцы задумываются уже давно. Возможно ли это организовать на практике, должны решить в администрации города.