В Канашской центральной райбольнице стало теплее

22 ноября в ходе поездки в Канашский район Михаил Игнатьев ознакомился с работой инфекционного и терапевтического отделений центральной районной больницы имени Ф.Г. Григорьева. Первое функционирует в отремонтированном корпусе уже с середины лета, второе — почти на год больше.

Вопрос о ремонте корпусов этой районной больницы долгое время стоял довольно остро. Строения попросту обветшали, в них было плохо с коммуникациями и элементарно холодно, ни о каких современных стандартах говорить не приходилось.

Обновление началось с 2017 года, когда из республиканского бюджета на капитальный ремонт и благоустройство было выделено более 109 млн рублей. Работы начались с терапевтического отделения, а через год — и в инфекционном, обслуживающих пациентов и Канашского, и Янтиковского районов. Менялось абсолютно все, от кровли, окон и дверей до систем отопления, водоснабжения и освещения. Здесь ставились современные лифты, заново отделывались палаты и санитарные комнаты.

Инфекционное отделение, рассчитанное на 30-35 коек, теперь сияет белизной. Востребованность его высока, особенно «в сезон», то есть летом. По словам медперсонала, меньше 30 пациентов здесь не бывает. Главный врач Канашской ЦРБ Сергей Шерне пояснил, что в каждой палате теперь один-два человека, сейчас уже нет палат даже на троих, не то что более пациентов, как это было раньше. Волей случая при обходе корпуса гостями в одной из палат оказался один из бывших управленцев поселения. Ему пожелали скорейшего выздоровления.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ, заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Чувашской Республики: — За три года Канашской районной больнице выделено 106 млн рублей на ремонтные работы и 20 млн на оборудование. И терапевтический и инфекционный — это сегодня современные корпуса, отвечающие всем санитарным нормам. На следующий год мы впервые по поручению Главы начнем заниматься территориями некоторых наших учреждений. Для начала на эти цели выделено 205 млн рублей. Это в рамках дополнительных финансовых средств, которые по Указу Главы республики идут на модернизацию медицинских учреждений, на обеспечение их автомобилями. В Канашской ЦРБ у нас еще остались вопросы по поликлинике. Плохо, что она находится далеко от остальных больничных корпусов, от стационаров — для удобства пациентов все должно быть в одном месте. Решаем этот вопрос.

На сестринском пункте Глава республики, увидев медсестру за компьютером, поинтересовался качеством связи с другими корпусами и особенно с ФАПами. С этим ситуация пока не радужная и до картины мгновенной связи с каждым селом еще по крайней мере года три. Так рассказали руководители района и министр здравоохранения. Сейчас есть связь лишь с пятью стационарными фельдшерско-акушерскими пунктами и одним передвижным. Остается подключить еще десять.

— Но как только к какому-то населенному пункту подводят оптоволокно, первым делом просим организовать подключение ФАПов, — говорит главврач больницы.

В хирургическом корпусе ремонт еще идет. Благоустройство тоже в процессе. Между корпусами — асфальтированные дороги для медицинского и иного транспорта, проложены и аккуратные тротуары из брусчатки для пациентов и персонала. Министр здравоохранения Владимир Викторов пояснил, что больше половины работ по благоустройству удалось сделать также и за счет экономии средств на основные работы.

Но даже и полностью обновленные корпуса — еще далеко не все.

— До конца этого года в больницу прибудет такое оборудование как бронхоскоп и колоноскоп, — говорит главврач ЦРБ Сергей Шерне. — Бронхоскопа, аппарата для обследования легких, раньше никогда не было в канашской больнице. А это важно для своевременного выявления пневмонии, острых бронхитов. Потребность в таких аппаратах большая, если мы боремся за раннюю диагностику онкологических заболеваний и своевременное лечение пациентов.

Национальный проект «Демография. Старшее поколение» помог наладить и лечение возрастных больных. С начала ноября в больнице открылся гериатрический кабинет, где обустроено 10 коек. И помощь успели получить 12 пациентов старше 75 лет из Канашского и Ибресинского районов. Все остались очень довольны лечением и обслуживанием.

Скоро должен также закончиться ремонт стоматологического отделения. Его обещают запустить до конца нынешнего года.