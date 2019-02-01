Особенности налогообложения в разных странах мира

От солнца до холостяков

ЕВРОПА

• Солнечный налог. За место под солнцем на Балеарских островах каждый турист должен платить ежедневный сбор. Платеж был придуман в качестве компенсации за вред, который наносят туристы окружающей среде испанского курорта.

• Венецианский налог на тень в противоположность налогу на солнце. Настоящая находка, ведь любой объект, живой или нет, отбрасывает тень. Пока, правда, налогом облагаются только тени зданий.

• Австрийский гипсовый налог. В страну регулярно приезжают туристы, чтобы покататься на лыжах. Разумеется, не обходится без травм. Решив, что на лечение туристов уходит слишком много денег, чиновники ввели налог на гипс, который в обязательном порядке стал входить в стоимость путевок.

• Французский налог на роскошь. Он вызвал бурю возмущения среди французских миллионеров, а также подарил России нового гражданина – актера Жерара Депардье, демонстративно сменившего родное гражданство на российское.

• Похмельный налог Румынии. Его обязаны платить жители, попавшие в больницу с алкогольным опьянением.

• Бельгийский налог на барбекю. Бельгийские ученые установили, что приготовление пищи на гриле загрязняет атмосферу углекислым газом в таком количестве, что именно это приводит к глобальному потеплению.

• Налог на дождь. Эта гениальная идея пришла в голову чиновникам из польского Вроцлава, которые ввели налог на использование дождевой канализации. Оплата составляет 6 польских грошей за каждый квадратный метр земли, на которой стоит здание. И не важно, идет ли дождь или нет.

АЗИЯ И АФРИКА

• Налог на пыль. Несмотря на то, что пыль существовала всегда, ввести налог на нее догадались совсем недавно. В Армении каждый собственник жилья обязан платить налог на пыль по количеству квадратных метров жилого помещения.

• Налог за сожительство. В Китае каждая пара, не заключившая официальный брак, обязана платить налог, причем отдельно с каждого и ежегодно.

• Танцевальный налог. Его обязаны платить египетские танцовщицы. Танец живота очень популярен в Египте, поэтому налоговые платежи ощутимо пополняют государственную казну.

В США в каждом штате свои особенности в законодательстве и налогообложении, но также есть и налоги общего действия

• Налог на чаевые. Все работники сферы услуг, получающие чаевые, обязаны платить на них налог. Размер налога рассчитывается от суммы чаевых, которые должны быть прописаны в специальном дневнике. Проверки осуществляются регулярно, так что платить налог приходится всем.

• Налог на вождение снегоходов. Что характерно, введен он в одном из северных штатов США, в Монтане, где зимы долгие и снежные.

• Налог на татуировки и пирсинг. В штате Арканзас любителям татуировок и пирсинга приходится платить за каждую «обновку».

• Налог со сладкоежек. В Нью­Йорке любители пончиков, которые съедали покупку прямо в кондитерской, обязаны были платить налог. Те, кто съедал пончики за углом, от него освобождались.

РОССИЙСКИЕ И СОВЕТСКИЕ НАЛОГИ

Пожалуй, самым странным налогом Древней Руси был налог на преступления, или вира. По сути, он напоминал индульгенцию – грамоту на отпущение грехов, купленную за деньги. За любое преступление можно было откупиться – за каждое устанавливался свой размер налога. Зависел он от статуса жертвы преступления. Чем богаче она была, тем больше взимался налог.

Свой вклад в копилку законодательных странностей внес Петр I, который не только открыл окно в Европу, но и запомнился введением весьма своеобразных налогов.

• Банный налог. Каждый, кто желал быть чистым, должен был платить налог. Распределялся он довольно справедливо – не по количеству грязи, а по уровню доходов. Купцы и бояре платили в несколько раз больше, чем крестьяне.

• Налог на деньги в земле. Царь считал, что неработающий капитал лишает казну причитающегося ей дохода, а значит, должен облагаться налогом. А находить нарушителей помогали доносчики.

• Налог на бороды. Петра I, тяготевшего к европейской культуре, очень раздражали традиционные русские бороды. Тем, кто не желал расстаться с ними добровольно, приходилось платить налог. Впрочем, в этой инициативе Петр не был первооткрывателем. Еще в XVI веке Генрих VIII ввел налог на бороду, его размер определялся в зависимости от статуса облагаемого лица.

• Налог на цвет глаз. При Петре в Башкирии в XVIII веке каждый должен был платить этот странный налог. Однако рассчитывался он по­разному. Чем темнее был цвет глаз, тем меньше был размер платежа – считалось, что это исконные башкирцы. А вот зеленоглазым и голубоглазым платить приходилось намного больше.

• Налог на полоскание белья. Такой налог существовал в начале прошлого века в Алтайском крае. Видимо, считалось, что белье сильно загрязняет окружающую среду.

• Налог на холостяков. В СССР он был введен в 1941 году, а отменен в начале 90­х. Этим сбором государство провозглашало дополнительную помощь многодетным семьям. Несмотря на довольно долгое существование, этот налог был крайне не популярен среди населения.