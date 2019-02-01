Награждена искренней зрительской любовью

Людмила Яковлева считает себя абсолютно счастливой

Арии и дуэты главных героев оперетты «Веселая вдова», выпущенной в Чувашском театре оперы и балета к традиционному фестивалю «легкого жанра», — это в основном замирающие каждой своей фразой лирические длинноты, когда сценическое время сбавляет ход, покоряясь изыскам звукописи Франца Легара. А вот темп, пульс задают именно персонажи второго плана. Эльга — один из таких, тем более что в воплощении заслуженной артистки Чувашии Людмилы Яковлевой даже маленький эпизод превращается в красочный и запоминающийся момент спектакля.

Образ обаятельной, опьяняющей силой женских чар и немного взбалмошной супруги экономического советника посольства вобрал в себя лучшее, что только может быть в оперетте: юмор, эксцентрику, кураж, повышенный эмоциональный градус и свободу артистического высказывания. Наблюдая за этой шаловливо стреляющей глазами и лихо отплясывающей кокеткой в элегантных сапожках на каблучке, трудно поверить, что прошло уже более двадцати лет с того памятного 1998 года, когда она, будучи студенткой пятого курса Казанской консерватории, удостоилась чести выступить в гала-концерте Михайловского фестиваля. Тогда она исполнила в теперь уже родном театре арию Мерчень из национальной оперы «Птица счастья», получив цветы из рук восхищенного автора Геннадия Максимова.

…Оглядываясь назад и вспоминая учебу в классе народной артистки России и Татарстана, примы Татарского театра оперы и балета Зили Сунгатуллиной, студенческую Казань, партию Марфы в опере «Царская невеста», ставшую первой крупной работой на профессиональной сцене, Людмила Яковлева считает себя абсолютно счастливой. Ведь кроме удачи, преданно сопровождающей ее в самых смелых творческих начинаниях, она награждена огромной, искренней любовью. Ее щедро дарят студенты Чувашского института культуры и искусств, которым Людмила Валерьевна долгое время читала целый ряд специальных для вокалистов дисциплин, и Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова, где она делится своим талантом не только с будущими певцами, но и с пианистами в качестве иллюстратора. Дарят коллеги по сцене, чьи творческие вечера не обходятся без номеров ее концертного репертуара, выбранных из не идущих в театре произведений. Но больше всего, конечно, зрители, с обожанием ловящие каждую фразу ее Татьяны («Евгений Онегин») и Сарби («Шывармань»), Ярославны («Князь Игорь») и Иоланты («Иоланта»), Теодоры («Мистер Икс») и Анжель («Граф Люксембург»), Недды («Паяцы») и редко ступающей на российскую сцену Эвридики в концертном исполнении оперы «Орфей и Эвридика».

Сразу два контрастных образа были созданы Людмилой Яковлевой в опере Григория Хирбю «Нарспи»: поражающая невероятной силой духа Нарспи и проказливая, болтливая сплетница, в 2015 году отмеченная на Республиканском театральном конкурсе «Узорчатый занавес» специальным призом жюри. В этом спектакле как никогда ярко проявился не только актерский талант солистки, умеющей перевоплощаться буквально до неузнаваемости, но и тонкое чувство стиля.

Вершиной стилистической точности и целостности стал портрет графини в опере «Свадьба Фигаро»: певица демонстрирует свободное владение моцартовским стилем исполнения. С наслаждением слушая ее глубокое сопрано, восхищаясь аристократичностью манер и редкой природной органикой, мы будто узнаем в жене ревнивого Альмавивы саму Людмилу Валерьевну, которая с достоинством и грацией графини несет по жизни звание абсолютной примы.

Мария Митина

Фото из архива Чувашского государственного театра оперы и балета: Людмила Яковлева в партии Нарспи в одноименной опере Григория Хирбю.