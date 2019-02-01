Диспансеризация — путь к здоровью

На профилактику — регулярно, а не когда «прихватит»

Слово «диспансеризация» знакомо большинству россиян. Однако не все правильно представляют себе, что такое диспансеризация и чем она отличается от похода к участковому терапевту.

Обычно к врачам мы обращаемся, когда появляются конкретные жалобы: болит голова или спина, поднялась температура или появился кашель. И тогда терапевт назначает нам обследования, лечение или направляет к другим профильным врачам — кардиологу, неврологу и другим, исходя из конкретных симптомов.

Диспансеризация же — это комплекс мероприятий, проводимых для оценки состояния здоровья. Для прохождения диспансеризации не нужно иметь какие-либо поводы-жалобы-симптомы. Главная задача диспансеризации как раз найти признаки заболеваний и факторы риска их развития, о которых человек, возможно, не догадывается (или пока не обращает внимания), оценить и провести оздоровительные мероприятия задолго до возникновения симптомов заболевания, что позволит значительно снизить или даже полностью исключить возможность развития недуга. Это является важным шагом на пути к активному долголетию.

Диспансеризацию могут пройти все граждане 18 лет и старше. С мая нынешнего года действует новый порядок в части возрастных групп, обращают внимание специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЧР. Граждане от 18 до 39 лет включительно проходят диспансеризацию раз в три года. А начиная с 40 лет — ежегодно. Диспансеризация проводится в 2 этапа. Сначала — скрининг с целью выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. На втором этапе проводится дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания (состояния) при выявлении отклонений в показателях здоровья на первом этапе.

Специалисты ТФОМС подчеркивают, что программы диспансеризации для всех возрастов содержат обследования, позволяющие обнаружить самые распространенные виды онкозаболеваний:

во все возрастные периоды проводится осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов;

флюорография (или рентгенография) легких для граждан 18 лет и старше 1 раз в 2 года для ранней диагностики новообразований органов дыхания;

ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин 18—64 лет раз в три года (для ранней диагностики рака шейки матки);

маммография для женщин 40—74 лет раз в два года;

ПСА в крови (определение простат-специфического антигена) для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет (для раннего выявления рака предстательной железы);

кал на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 40—64 лет раз в два года, 65—75 лет — раз в год;

ФГДС — в 45 лет.

В интересах работающих граждан медицинские организации увеличили часы приема в будние дни, и теперь диспансеризацию можно пройти вечером после работы, а также в субботу.

К тому же с января 2019 года законодательно закреплено право работающего гражданина на один дополнительный выходной день (с сохранением среднего заработка), предоставляемый работодателем раз в три года для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного и пенсионного возрастов имеют право на два дополнительных выходных для прохождения диспансеризации.

Кроме того, в Чувашии принято решение о ежемесячном проведении Единого дня диспансеризации — в первую субботу каждого месяца. До конца года осталось два таких дня — 2 ноября и 7 декабря, когда все желающие могут обратиться к своему участковому врачу и пройти обследования.

Полная информация о диспансеризации размещена на официальных сайтах ТФОМС, республиканского Минздрава, а также страховых медицинских организаций.

При возникновении вопросов, связанных с получением медицинской помощи по полису ОМС, в том числе по вопросам прохождения диспансеризации, рекомендуем обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, в том числе по телефону горячей линии Контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования на территории Чувашской Республики, по бесплатному номеру 8 800 770 09 55.

Наименование страховой медицинской организации можно уточнить на сайте ТФОМС Чувашской Республики: www.chuvtfoms.ru в разделах «Личный кабинет застрахованного лица» и «Проверка полисов ОМС, выданных на территории Чувашской Республики».

Подготовила Нина Михайлова