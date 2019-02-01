ИГОРЬ ГОРИН, первый вице-президент Всероссийской федерации плавания:

«Недавно побывал в Чувашии и был поражен: в республике — 81 бассейн. В каждом можно обучать как минимум тысячу детей в год. Но далеко не все родители, к сожалению, могут себе позволить такие расходы… Я встречался с Главой республики Михаилом Игнатьевым, к которому отношусь с глубоким уважением. Он член рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», где возглавляет подгруппу «Развитие физической культуры и спорта». Мы обсудили механизмы финансирования, а также вовлечения в развитие плавания социально ориентированных НКО, договорились, что Чувашия станет одной из пилотных площадок по реализации федеральной программы всеобуча».