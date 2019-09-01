Для культурного обмена

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Вчера Михаил Игнатьев в Доме правительства принял Генерального консула Республики Узбекистан в городе Казань Фариддина Насриева, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Между Чувашией и Узбекистаном налажены отношения в социально-культурной сфере, констатировал Михаил Игнатьев. В республике действует Узбекский культурный центр, работа которого способствует расширению культурных связей. Много внимания уделяется укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия, создан Дом дружбы народов. В 2018 году внешнеторговый оборот между Чувашией и Узбекистаном достиг 7,7 млн долларов США. Экспорт в Узбекистан увеличился на 52% и составил 7,6 млн долларов США. За январь — июнь 2019 года внешнеторговый оборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще на 65%. «Узбекистан и Россия планируют довести взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов. Здесь широкую нишу может занять Чувашская Республика», — заявил Фариддин Насриев.

Были обсуждены дальнейшие шаги по налаживанию прямых контактов между Чувашией и регионами Узбекистана, деловыми кругами двух сторон.