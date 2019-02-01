Энергетики продолжают школьные уроки «электрического просвещения»

Детям «первоклассным» — о токе опасном и безопасном

Первый в жизни школьный урок для маленьких учащихся 1 Г класса новочебоксарской СОШ № 12 получился немножко неожиданным, но очень даже познавательным. К ним в День знаний пришли гости — сотрудники филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Чувашэнерго», и сразу же после завершения торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года, мальчишки и девчонки, а также их родители уселись за парты — на урок электробезопасности.

Множество «нельзя»

— А кто знает, где вырабатывается электричество?

Вопрос представителя энергокомпании ребят врасплох не застал: «На ГЭС!» Удивляться вряд ли стоит. Ведь не случайно Новочебоксарск называют городом химиков и энергетиков, наверняка родители или дедушки и бабушки некоторых первоклашек трудятся на гидроэлектростанции. Девочка с красивым именем Ева подтвердила мои догадки: «Мой папа — энергетик, работает на электростанции. Он мне рассказывает про ток, всевозможные электрические приборы. Я еще не бывала у него на работе, но очень хочу посмотреть — папа обещал…» Правда, как уточнила мама девочки, глава семьи на станции работает в должности мастера, но сути это, согласитесь, нисколько не меняет. Так что «электрическая» тема даже для малышей Новочебоксарска очень близка и знакома.

Они наперебой отвечают на вопросы, связанные с электроэнергией. Знают, что ток от электростанции в квартиры, садики и школы приходит по проводам. И предупреждающий знак с черной молнией в желтом треугольнике, запрещающие знаки «Стой! Напряжение», «Испытания. Опасно для жизни», «Не влезай, убьет!», продемонстрированные энергетиками, многие из них уже видели: на будке во дворе, на столбе в дачном поселке…. Не только видели, но и осведомлены, что шутить с ним нельзя.

Впрочем, таких «нельзя», когда речь идет об электричестве, множество. Запрещено совать в розетку посторонние предметы, за шнур вытаскивать вилку электроприбора из розетки, нельзя ставить металлическую посуду в микроволновую печь, проникать в трансформаторные подстанции и т. д. С удивлением дети узнали, что опасность может подстерегать в самых неожиданных местах.

Рыбалка рыбалке рознь

Ну, скажем, рыбалка с удочкой — вроде бы ничего такого… Оказывается, внимательность нужна и здесь. Дело в том, объясняют энергетики, что современные удилища изготовлены из углепластика — материала, который является хорошим проводником электричества. Вот почему рыбалка под ЛЭП смертельно опасна. К сожалению, случаи, когда рыбаки, пренебрегая требованиями безопасности, задевают удочкой провода воздушной линии электропередачи, не единичны — подобная беспечность оборачивается тяжелыми травмами или даже гибелью людей. Впрочем, чтобы получить удар током, касаться электрических проводов даже необязательно — достаточно приближения к ним, и возникшая электродуга запросто может поразить рыбака.

Вода — тоже отличный проводник тока, и от ее встречи с электричеством также ничего хорошего ожидать не приходится. Поэтому нельзя трогать мокрыми руками электроприборы, пользоваться ими в ванной. «Вот почему мама, оказывается, всегда требует выключить телевизор или компьютер, прежде чем стереть с них пыль влажной тряпкой!» — делятся догадкой ребята друг с другом.

А вот о том, что ни в коем случае нельзя приближаться к оборванному проводу, лежащему на земле, на расстояние ближе 8 метров, даже взрослые знают не все. Почему? Энергетики просветили: оказывается, всему виной так называемое шаговое напряжение, за счет которого удар током можно получить и в нескольких метрах от оголенного провода. Если человек все же попал в ту самую восьмиметровую опасную зону, нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода «гусиным шагом».

Знает теперь детвора и о том, что зарядное устройство после зарядки мобильного телефона нельзя оставлять в электрической розетке — это пожароопасно. Важна и последовательность действий при зарядке телефона: нужно сначала зарядник присоединить к мобильнику, и только затем сунуть вилку в розетку. «Вот и я говорю об этом брату, а он все делает наоборот — никак не могу за ним уследить!» — переживания вслух уже знакомой нам Евы вызвали улыбку на лицах взрослых.

После просмотра подготовленного «Россетями» для таких занятий с учащимися младших классов мультфильма, герои которого наглядно знакомят юных зрителей с азами безопасного обращения с электричеством, выстроилась настоящая очередь к костюму электромонтера. Энергетики в качестве наглядного пособия привезли полный набор своей защитной амуниции: каска, термостойкая куртка, защищающая от удара электричеством, толстенные диэлектрические боты и перчатки, которые специалисты используют при выполнении работ, сопряженных с опасностью поражения током… Каждый хочет сфотографироваться в одежде энергетика. Куртка велика, боты тяжеленные, каска набекрень — не беда, «зато выгляжу как настоящий электромонтер!»

Полезно и познавательно

Завершился урок вручением малышам подарков — памяток, раскрасок, тетрадей с атрибутикой электрической безопасности и свежего номера детского журнала «Тетте», который с помощью филиала «Чувашэнерго» в течение всего года ведет рубрику «Электричество без опасности».

«Спасибо!» из уст детей и их родителей — лучшая оценка уроку. Благодарны и педагоги. Диана Горбушина, которой предстоит повести первоклашек в удивительный мир знаний, говорит, что учителя и сами много внимания уделяют теме безопасного поведения детей. Тем не менее, по ее мнению, польза от уроков, проводимых специалистами, намного выше: «Ребята прислушиваются к ним с большим вниманием. Смотрите, с каким интересом надевают те же боты, каску! «Племя юных фантазеров, непоседливый народ» — они очень любознательные…»

И директор школы Елена Крупышева не нарадуется сотрудничеству с «Чувашэнерго». С энергокомпанией сложились добрые отношения — ее представители приходят в школу с такими уроками ежегодно. У детей тяга к познанию «электрических тайн» появляется еще в раннем возрасте — нужно предостеречь их от всякого рода опасных опытов и экспериментов. Поэтому, не сомневается Елена Витальевна, подобные занятия «электрического просвещения» очень важны.

…А энергетиков ждут в других школах республики. Нельзя допустить, чтобы из-за беспечности людей электричество из блага превратилось в зло. Уроки «электрического ликбеза», являясь частью разработанной энергокомпанией комплексной программы по предупреждению травматизма сторонних лиц, в том числе детей, на электросетевых объектах, будут продолжены.